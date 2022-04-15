Karın başkenti Bitlis’te iki mevsim bir arada

Bu yılki kış sezonunda 10 metrenin üzerinde rekor bir kar yağışı alan Bitlis’in bir tarafında kış, bir tarafında ise bahar yaşanıyor.

Nisan ayının ortasına varılmasına rağmen halen bir yanı kış bir yanı bahar olan Bitlis’te iki mevsim bir arada yaşanıyor. İl merkezi ve ilçe merkezlerinde baharın yavaş yavaş yüzünü gösterdiği Bitlis’te merkez ve ilçelere bağlı kırsal köylerin birçoğunda ise halan çetin kış devam ediyor. Yaz ve kışın aynı anda yaşandığı Bitlis’teki yerlerden biride Tatvan ilçesi. Tatvan ilçesinin güneş alan bölgelerinde bahar yüzünü gösterirken, Nemrut Dağı eteklerinde bulunan köylerde ise boyu metreleri bulun kar var. Özellikle Nemrut Krater Gölü’ne giden yolda kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyor.

Havadan görüntülenen ilçede aynı anda yaşanan iki mevsimin güzelliği ise adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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