Vali Çağatay, JÖH ile iftar yaptı

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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Özel Hareket (JÖH) Tabur Komutanlığı personeli ile iftar yaptı.

Vali Çağatay, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında, bölgede terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren JÖH Tabur Komutanlığında görevli personellerle birlikte iftar yaptı.

Yemeğe Vali Çağatay, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Vali Yardımcıları Furkan Seyman, İzzet Cem Eser, Tekin Erdemir, İl Emniyet Müdür Celal Özcan ve JÖH Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Abdulmecit Kaya ve personeller katıldı.

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