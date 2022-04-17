Adilcevaz ekonomisine ceviz fidanı katkısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adilcevaz ekonomisine ceviz fidanı katkısı

İHA

Adilcevaz ekonomisine ceviz fidanı katkısı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yöreye has ceviz üretiminin artması ve yaygınlaşmasıyla birlikte üreticiler, dışarıdan gelen fidan talebini karşılamak için fidan sökümlerine başladı.
Ceviz üretiminde önemli bir yere sahip olan Adilcevaz’da, ceviz fidanları her yıl binlerce adet üretilerek ülkenin birçok yerine gönderiliyor. İsteğe göre kapama ceviz bahçesi de yapılan ceviz fidanları, ilçe ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor. Ceviz fidanı üreticisi Mehmet Akkoyun, bu yıl sökümünü yaptıkları fidanlardan Bitlisli iş adamı Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren tarafından 100 bin adet satın alınarak Bitlis ve ilçelerindeki vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını söyledi.
Mehmet Akkoyun, ceviz fidanlarının ilçe ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade ederek, “Bahar ayının gelmesiyle birlikte ilçemizde ceviz fidanı sökümüne başladık. Bu yıl yaptığımız sökümlerin yaklaşık yüzde 80’ini Eren Holding’e verdik. İlçemiz ekonomisi adına katkı sağladıkları için öncelikle Eren Holding’e ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Eren Holding tarafından ilçemizden satın alınan ceviz fidanları BETAV temsilcileri tarafından muhtarlar aracılığıyla Bitlis ve ilçelerindeki vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtılmaktadır. Aynı zamanda ceviz fidanlarımızın bir kısmını da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üstlenerek dağıtımını yapmaktadır. Ayrıca ceviz fidanlarımızı kargo ile ücret karşılığında Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz. Eren Holding tarafından satın alınan bu fidanlar sadece Bitlis ve ilçelerindeki vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaktadır. İlçemizde üretilen ceviz cinsi 7 çeşittir. Rakım olarak 17001800 rakımlarda rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Ceviz fidanlarımız özellikle kış şartlarının ağır olduğu bölgelerde hiçbir sıkıntı çıkarmadan buralara rahatlıkla uyum sağlamaktadır. Kış şartlarının en ağır geçtiği Tatvan’ın Rahva bölgesinde iki yıldır Adilcevaz ceviz fidanları dikimi yapıyoruz. Buradan bile hiçbir sıkıntı yaşamadan güzel sonuçlar aldık. İlçemizde vatandaşlar genelde tohumdan fidan üretimi yapıyor. Zaten Eren Holding tarafından dağıtılan fidanlarda tohumdan yetişen fidanlardır. Ayrıca biz yerli çeşit olarak ilçemizde aşılı ceviz fidanı üretimini de yapıyoruz. Yapmış olduğumuz aşılı fidanlarımızda Adilcevaz13 ve Kazankaya olmak üzere iki çeşit tescilli aşılı fidanlarımız var. Çeşitlerimizin özelliği meyve gramajı olarak çok güzel. Mesela Kazankaya ceviz çeşidimizden 20 gram meyve alabiliyoruz. Ceviz çeşitlerimizde ayriyeten bir dölleyici fidan kullanmıyoruz. Fidanlarımız kendi kendini dölleyip tozlayan bir çeşittir. Ayrıca bölgeye adaptasyon sağlayan çeşitlerdir. Bölgede iklim şartlarına uygun bir çeşit olduğu için sıkıntı yaşanmıyor. Türkiye’de özellikle soğuk iklim olan bölgelere gönderiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatvan'da “Dünya Yetimler Günü” dolayısıyla iftar düzenlendi
YEREL HABERLER Tatvan'da “Dünya Yetimler Günü” dolayısıyla iftar ...
Ahlat Belediyesinden iftar
YEREL HABERLER Ahlat Belediyesinden iftar
6 kupa alan öğrencilerden Kaymakam Cankaloğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER 6 kupa alan öğrencilerden Kaymakam Cankaloğlu’na ...
Kaymakam Yelek vatandaşlarla iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Yelek vatandaşlarla iftarda bir araya geldi
Kardelenlerle beyaza bürünen Güzeldere Vadisinden kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Kardelenlerle beyaza bürünen Güzeldere Vadisinden ...
Vali Çağatay, JÖH ile iftar yaptı
YEREL HABERLER Vali Çağatay, JÖH ile iftar yaptı
Karın başkenti Bitlis’te iki mevsim bir arada
YEREL HABERLER Karın başkenti Bitlis’te iki mevsim bir arada
Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Akşener de HDP’ye göz kırpıyor” "Siyasal hırs uğruna İslam dinine ve peygamberine hakaret etmeyi göze alan Akşener’in, asıl niyeti daha net anlaşılmıştır" "Hem peygamberimize hem de dinimize hakaret ederek, küçük düşürücü bir vizyona sahip olan Medeni Bilgiler kitabının, bir an önce gündemden kaldırılması gerekmektedir"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Akşener de HDP’ye göz ...
Bitlis’te ‘Liseler Arası Gençler Grubu Bilgi Yarışması’
YEREL HABERLER Bitlis’te ‘Liseler Arası Gençler Grubu Bilgi ...
Buzları çözülen Nazik Gölü’nden büyüleyen görüntü
YEREL HABERLER Buzları çözülen Nazik Gölü’nden büyüleyen görüntü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.