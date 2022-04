Adilcevaz ekonomisine ceviz fidanı katkısı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yöreye has ceviz üretiminin artması ve yaygınlaşmasıyla birlikte üreticiler, dışarıdan gelen fidan talebini karşılamak için fidan sökümlerine başladı.

Ceviz üretiminde önemli bir yere sahip olan Adilcevaz’da, ceviz fidanları her yıl binlerce adet üretilerek ülkenin birçok yerine gönderiliyor. İsteğe göre kapama ceviz bahçesi de yapılan ceviz fidanları, ilçe ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor. Ceviz fidanı üreticisi Mehmet Akkoyun, bu yıl sökümünü yaptıkları fidanlardan Bitlisli iş adamı Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren tarafından 100 bin adet satın alınarak Bitlis ve ilçelerindeki vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını söyledi.

Mehmet Akkoyun, ceviz fidanlarının ilçe ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade ederek, “Bahar ayının gelmesiyle birlikte ilçemizde ceviz fidanı sökümüne başladık. Bu yıl yaptığımız sökümlerin yaklaşık yüzde 80’ini Eren Holding’e verdik. İlçemiz ekonomisi adına katkı sağladıkları için öncelikle Eren Holding’e ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Eren Holding tarafından ilçemizden satın alınan ceviz fidanları BETAV temsilcileri tarafından muhtarlar aracılığıyla Bitlis ve ilçelerindeki vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtılmaktadır. Aynı zamanda ceviz fidanlarımızın bir kısmını da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üstlenerek dağıtımını yapmaktadır. Ayrıca ceviz fidanlarımızı kargo ile ücret karşılığında Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz. Eren Holding tarafından satın alınan bu fidanlar sadece Bitlis ve ilçelerindeki vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaktadır. İlçemizde üretilen ceviz cinsi 7 çeşittir. Rakım olarak 17001800 rakımlarda rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Ceviz fidanlarımız özellikle kış şartlarının ağır olduğu bölgelerde hiçbir sıkıntı çıkarmadan buralara rahatlıkla uyum sağlamaktadır. Kış şartlarının en ağır geçtiği Tatvan’ın Rahva bölgesinde iki yıldır Adilcevaz ceviz fidanları dikimi yapıyoruz. Buradan bile hiçbir sıkıntı yaşamadan güzel sonuçlar aldık. İlçemizde vatandaşlar genelde tohumdan fidan üretimi yapıyor. Zaten Eren Holding tarafından dağıtılan fidanlarda tohumdan yetişen fidanlardır. Ayrıca biz yerli çeşit olarak ilçemizde aşılı ceviz fidanı üretimini de yapıyoruz. Yapmış olduğumuz aşılı fidanlarımızda Adilcevaz13 ve Kazankaya olmak üzere iki çeşit tescilli aşılı fidanlarımız var. Çeşitlerimizin özelliği meyve gramajı olarak çok güzel. Mesela Kazankaya ceviz çeşidimizden 20 gram meyve alabiliyoruz. Ceviz çeşitlerimizde ayriyeten bir dölleyici fidan kullanmıyoruz. Fidanlarımız kendi kendini dölleyip tozlayan bir çeşittir. Ayrıca bölgeye adaptasyon sağlayan çeşitlerdir. Bölgede iklim şartlarına uygun bir çeşit olduğu için sıkıntı yaşanmıyor. Türkiye’de özellikle soğuk iklim olan bölgelere gönderiyoruz” dedi.

