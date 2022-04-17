Tatvan’da Ramazan coşkusu devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da Ramazan coşkusu devam ediyor

İHA

Tatvan’da Ramazan coşkusu devam ediyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.
Tatvan Belediyesi Kongre ve Sergi Salonunda kadınlara ve çocuklara özel gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde yüzlerce kadın ve çocuk iftar yemeğinde buluştu. “Tatvan Ramazanda Bir Başka Güzel" programı dahilinde düzenlenen gecede, sevilen ilahi sanatçıları Fırat Türkmen ve Muhammed Ahmet Fescioğlu birbirinden güzel ilahi ve ezgilerini seslendirerek vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Türkçe, Arapça ve Kürtçe olmak üzere üç dilde seslendirilen birbirinden güzel ilahilere vatandaşlar da sık sık eşlik etti.
Semazen gösterileri ile renkli görüntülerin oluştuğu konserde Pişekar ve Kavuklu orta oyunu canlandırılırken, çocukların yüzleri ise palyaçolar tarafından rengarenk boyandı. Doyasıya eğlenen çocuklar, Osmanlı macunu ve şerbeti ikramları ile de keyifli vakit geçirdi.
Programa katılan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Ramazan ayı ile beraber çocuklara ve kadınlara özel program gerçekleştirdik. 2 yıldır bir araya gelemiyorduk. Bizler de güzel etkinlikleri sizlerle buluşturduk. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Fırat Türkmen ve Muhammed Ahmet Fescioğlu’na ve katılan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun” diye konuştu.
Programı çok beğendiği söyleyen Sakine Yücel de, “Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Çok güzel eğlendik, yemekler verildi ve ilahiler söylendi. Çok eğlendik” şeklinde konuştu.
Bu yıl Ramazan ayının dolu dolu geçtiğini söyleyen Berinaz Özdemir ise “Çok mutluyuz. Belediye başkanımızın düzenlediği birçok program oldu. Bu programlardan bir tanesi de Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu’nun katıldığı ilahi dinletisi oldu. Ayrıca çocuklara özel mesir macunu verilerek yüzleri palyaçolar tarafından boyatıldı. Birçok oyun oynatıldı. Açıkçası hem çocuklar hem de halk çok mutlu. Özellikle kadınlara yönelik olması bizi ayrıca mutlu etti. Belediye başkanımıza ve bu programı düzenleyen tüm arkadaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Program sonunda Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilahi sanatçıları Fırat Türkmen ve Muhammed Ahmet Fescioğlu’na tablo hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adilcevaz ekonomisine ceviz fidanı katkısı
YEREL HABERLER Adilcevaz ekonomisine ceviz fidanı katkısı
Tatvan'da “Dünya Yetimler Günü” dolayısıyla iftar düzenlendi
YEREL HABERLER Tatvan'da “Dünya Yetimler Günü” dolayısıyla iftar ...
Ahlat Belediyesinden iftar
YEREL HABERLER Ahlat Belediyesinden iftar
6 kupa alan öğrencilerden Kaymakam Cankaloğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER 6 kupa alan öğrencilerden Kaymakam Cankaloğlu’na ...
Kaymakam Yelek vatandaşlarla iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Yelek vatandaşlarla iftarda bir araya geldi
Kardelenlerle beyaza bürünen Güzeldere Vadisinden kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Kardelenlerle beyaza bürünen Güzeldere Vadisinden ...
Vali Çağatay, JÖH ile iftar yaptı
YEREL HABERLER Vali Çağatay, JÖH ile iftar yaptı
Karın başkenti Bitlis’te iki mevsim bir arada
YEREL HABERLER Karın başkenti Bitlis’te iki mevsim bir arada
Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Akşener de HDP’ye göz kırpıyor” "Siyasal hırs uğruna İslam dinine ve peygamberine hakaret etmeyi göze alan Akşener’in, asıl niyeti daha net anlaşılmıştır" "Hem peygamberimize hem de dinimize hakaret ederek, küçük düşürücü bir vizyona sahip olan Medeni Bilgiler kitabının, bir an önce gündemden kaldırılması gerekmektedir"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Akşener de HDP’ye göz ...
Bitlis’te ‘Liseler Arası Gençler Grubu Bilgi Yarışması’
YEREL HABERLER Bitlis’te ‘Liseler Arası Gençler Grubu Bilgi ...
Buzları çözülen Nazik Gölü’nden büyüleyen görüntü
YEREL HABERLER Buzları çözülen Nazik Gölü’nden büyüleyen görüntü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.