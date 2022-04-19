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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis´te, 2 araçta 110 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Bitlis´te, 2 araçta 110 kaçak göçmen yakalandı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'te, yol kontrolünde durdurulan 2 araçta, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 110 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Bitlis-Tatvan kara yolundaki Küçüksu mevkiinde yaptığı kontrollerde, durdurulan kamyonun kasasında 71, minibüste ise 39 olmak üzere Afganistan uyruklu 110 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler M.S.K. ile S.G., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-04-19 16:48:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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