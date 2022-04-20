Ramazan şerbeti oruç tutarken hazımsızlığın önüne geçiyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan şerbeti, susuzluğu gidermesi ve hazımsızlığı önlemesi ile yoğun ilgi görüyor.

Tatvan ilçesinde aktar Rahmi Aygül, evde yapılabilecek kolay ve şifalı Ramazan şerbeti tarifi verdi. Tarçından Medine gülüne kadar bütün şifalı bitkilerin bulunduğu Ramazan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Evde kolay bir şekilde yapılabilen Ramazan şerbeti, iftar öncesi kullanılması hazımsızlığa, sahurda tüketilmesi ise gün içerisinde tok tuttuğunu belirten Aygül, yapımı ve faydaları hakkında bilgi verdi.



“Şerbeti doğal şifalı bitkiler ile yapıyoruz”

Evde yapılacak 6 kişilik şerbet için tarif veren aktar Aygül, “Ramazan ayında evde yapılacak 6 kişilik şerbet için 4 çubuk tarçın, bir yemek kaşığı karanfil, 2 yemek kaşığı Medine günü attık. Tabi Medine gülünün başka isimleri de var. 3 kaşıkta mor dut atıp, yarım limon doğradık. Bu karışımı çelik tencerede kısık ateşte 8 dakika kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendikten sonra bir tülbent yardımıyla süzüyoruz. Benim yaptığım Ramazan şerbeti formülü ve bunu sık sık yaparız. Bazen nane, reyhan ve balla da yapılabilir” dedi.



“Rabbim hiçbir şeyi faydasız bırakmaz”

Şerbetin içine katılan her ürünün vücuda şifalı olduğunu söyleyen Aygül, “En başta buna kattığımız su, insanın 4’te 3’ü su ile kaplıdır. Su içtiğimiz zaman beynimiz, böbreklerimiz ve bütün organlarımız çalışır. Kadın ve erkekte bu su idrar torbasına atılır ve vücudu temizler. Çubuk tarçın ise karaciğerdeki bütün rahatsızlıkları temizler ve karaciğerin üzerindeki pankreası çalıştırır. Oruç tuttuğumuz zaman tokluk hissi ve enerji verir. Şerbetimize katılan Medine gülü kanı temizler, kan yapar, susuzluğu giderir ve mesane, böbrek ve safrada kum, ödem ne var ise temizler. Karanfil ise vücuttaki bütün enfeksiyonları, ağız kokusunu alır, mideyi rahatlatır ve emildikten sonra bağırsak yardımı ile dışarıya atar. Mor dut, ağızdaki, midedeki ve yemek borusundaki bütün mikropları öldürür. Aynı zamanda bağırsaklarda görünmeyen yaraları temizler. Ramazan şerbetinin faydaları bu şekildedir ve herkese de tavsiye ediyorum. Çok basit ama şifalı bir tariftir. Susuzluğumuzu giderir aynı zamanda bağışık sistemini güçlendirir ve insanı zinde tutar. Bunu yapmak kime nasip ise içen kardeşlerimize şifa ve dua ile afiyet olsun” diye konuştu.

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