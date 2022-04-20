Ahlat’ta fırtına çatıları uçurdu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle gençlik merkezinin çatısı uçtu.

Dün geceden başlayıp sabaha kadar etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, Ahlat ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Etkili olan fırtına sonrası çatısı uçan Ahlat Gençlik Merkezi’nde maddi hasar meydana geldi. Çatıdan kopan sac parçaları merkezin bahçesine, basketbol sahasına ve etrafa saçıldı. Sabah saatlerinde mesaiye geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına uğradıklarını söyleyen Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez, olayın gece saatlerinde olmasının oluşabilecek can kayıplarının önüne geçtiğini söyledi. Gülmez, “Dün gece meydana gelen şiddetli rüzgar sonucunda merkezimize ait çatı uçtu. Çatıdan kopan parçalar ve saclar basketbol sahasına ve bahçenin çeşitli yerlerine dağıldı. Gece olması büyük bir şanstı. Çünkü gençlik merkezimize olsun, gençlik spor müdürlüğümüze olsun, yan tarafta bulunan okullara gelen gençlere olsun zarar verebilirdi. Çok şükür çatıdan hariç can ve mal kaybımız yok. Ama şunu belirtmeliyim ki çok şiddetli bir olaya maruz kaldık” dedi.

Ahlat Gençlik Merkezi Lideri Niyazi Avcı ise “Çatıların uçması sonucu bayağı bir tahribat var. Gençlik merkezi personellerimizle birlikte merkezin önüne uçan sacları toparlıyoruz. Büyük bir afet oldu bizim için, hepimiz için geçmiş olsun” diye konuştu.

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