Ahlatlı şehitler kabirleri başında anıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki şehitler “1420 Nisan Şehitler Haftası” dolayısıyla kabirleri başlarında anıldı.
Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi’ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda bulunan Ahlat Şehitliğinde düzenlenen anma programına Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Müftüsü Mehmet Fudeyil Uyanık, bazı kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Anma programı Kur’anı Kerim’in okunması ve okunan hatmi şeriflerin bağışlanma duasının yapılmasıyla sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.