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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis “Bağımlılıkla Mücadele” çalıştayı

İHA

Bitlis “Bağımlılıkla Mücadele” çalıştayı

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde “Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı” düzenlendi.
2 gün sürecek çalıştayda, madde kullanımı ve bağımlılığının bir sağlık sorunu olmakla birlikte tedavisi mümkün bir hastalık olduğu vurgulanacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştay, İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray’ın konuşmasıyla devam etti. Uyuşturucunun küresel bir sorun haline geldiğini belirterek, çağımızın en büyük sosyal ve sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Demiray, “Uyuşturucu küresel bir sorun haline gelmiş. Bu sorun çağımızın en büyük sağlık ve sosyal sorunlarından biridir. Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar, sadece kullanıcıyla sınırlı değil. Çoğu zaman kişinin ailesini, içinde bulunduğu topluma, çevreye tamamen yansıyor. Özellikle sosyal ve ekonomik zararlar ortaya çıkarıyor. Gençlerimizi bu zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıktan kurtararak üreten değerlere dönüştürmemiz gerekmektedir. Bu bizim asli görevimizdir” dedi.
Demiray, madde kullanımı ve bağımlılığın bir sağlık sorunu olmakla birlikte tedavisi mümkün bir hastalık olduğunu belirterek, “Kişinin ilgili hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra bireysel yaşamına devam edebilmesi mümkündür. Bunun için tıbbi yardım ve uzman desteğine ihtiyaç bulunmaktadır. Bağımlılıkla mücadele ederken, bütüncül yaklaşım gerekmektedir. Bundan dolayı bağımlılıkla mücadele ederken arz, talep, tedavi, rehabilitasyon bileşenlerini tümünü birden ele alınması gerekiyor. Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu bünyesinde uyuşturucuyla mücadele politikaları çerçevesinde amaç ve stratejilerinin ortaya konduğu il uyuşturucuyla mücadele eylem planı 2 Ağustos 2021’de yürürlüğe girmiştir. Toplumda bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılması ve yayılmasını önlemede ulusal stratejilerinin yanında Bitlis olarak kendine has tarih, kültür ve coğrafik konumlarını da değerlendirerek, yerel stratejileri belirleyerek uygulamaya devam edilecek çalıştay ile bunu belirlemek istiyoruz” şeklinde konuştu.
Program İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Sosyal Çalışmacı Nazlı Özügüzel tarafından yapılan sunumla devam etti.
2 gün sürecek çalıştayda grup çalışmaları yapılacak. Çalıştayın 2’nci gününde elde edilen veriler raporlaştırılacak. Program katılım sertifikalarının verilmesi ile sona erecek.
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştaya, Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Sağlık İl Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, İl Müftüsü Feysal Geylani, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ve kurum amirleri katıldı.

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