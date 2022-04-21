Kaymakam Yelek: “Vatan için görev yapmak kutsaldır”

– Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan askerlerle iftar yaptı.

Kaymakam Yelek, Ramazan ayının bereketini askerlerle aynı sofrada paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Programda askerlerle yakından ilgilenerek sohbet eden Kaymakam Yelek, “Jandarma teşkilatımız var olduğu günden bugüne kadar zorlu koşullarda vatan ve bayrak için mücadelesini sürdürmeye devam etmektedirler. Ordularıyla kıtalara hükmetmiş bir millettin mensupları olarak bizim toplumumuzda asker ocağının ve askerlerimizin yeri de bir başkadır. Vatan için görev yapmak, hangi kademede olursa olsun kutsaldır, anlamlıdır ve kıymetlidir. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamaları için buradaki kardeşlerimiz vazifelerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizi korusun, ayağınıza taş değmesin” dedi.

İftar programına Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdülkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, karakol komutanları ve askerler katıldı.

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