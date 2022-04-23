Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 91 yaşındaki Nari teyzeyi ziyaret etti

– Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, hane ziyaretleri çerçevesinde Karaağaç köyünde ikamet eden 91 yaşındaki Nari Aslan’ı evinde ziyaret etti.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek’in ev ziyaretleri devam ediyor. Ziyaretleri sırasında Karaağaç köyünde ikamet eden 91 yaşındaki Nari Aslan’ı ziyaret ederek ile bir süre sohbet eden Kaymakam Yelek, devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Milletin her bir derdini kendilerine dert edindiklerini belirten Kaymakam Yelek, bunların çözümü konusunda tüm gayretleriyle çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Köydeki vatandaşlar ve çocuklar ile de yakından ilgilenen Kaymakam Yelek, daha sonra köyden ayrıldı. Ziyaretleri sırasında Kaymakam Yelek’e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti.

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