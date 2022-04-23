Tatvan’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
Tatvan Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte yüzlerce çocuk doyasıya eğlenerek, çocuk olmanın mutluluğunu yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam etti. Şiirlerin okunduğu, sinevizyon gösterisinin sunulduğu program, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edilmesi ile sona erdi.
Programa, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Garnizon Komutan Vekili Üzeyir Durmuş, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.