Bitlis’te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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BitlisBaykan yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde BitlisBaykan yolu üzerinde bulunan Arıcılık mevkiinde meydana geldi. Sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kasında 2 kişi yaralandı. İhbar sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken yaralılar, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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