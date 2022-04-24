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Tatvan’da Ramazan etkinlikleri sona erdi Tatvan’da Ramazan etkinlikleri Grup Tillo konseri ile sona erdi

İHA

Tatvan’da Ramazan etkinlikleri sona erdi Tatvan’da Ramazan etkinlikleri Grup Tillo konseri ile sona erdi

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ramazan etkinlikleri sona erdi.
Tatvan Belediyesi Kongre ve Sergi salonunda yapılan etkinlikler binlerce vatandaşın katılımıyla sona erdi. Program çocuklar için hazırlanan çeşitli oyunlar ve HacivatKaragöz gösterisiyle başladı. Çocukların yüzleri palyaçolar tarafından rengarenk boyanarak pamuk şeker ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. Etkinliklerin finalinde Grup Tillo sahne alarak Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca olmak üzere 4 dilde sevilen ilahileri seslendirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar sık sık ilahilere eşlik ederek doyasıya eğlendi. Çocukları sahneye alarak ilahileri çocuklarla birlikte seslendiren Grup Tillo, çocuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Programa katılan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Grup Tillo’ya katılımlarından dolayı teşekkür ederek tablo hediye etti. Program, Grup Tillo’nun hayranları ile fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Her programa 2 binin üzerinde katılım olduğunu söyleyen Başkan Geylani; “2 yıl süren bir pandemi süreci vardı ve bir araya gelemiyorduk. Bu yıl ki Ramazan etkinliklerimize hem iftar çadırlarımız ile hem de evlere sıcak yemek yardımlarımız ile başladık. Hafta sonları da güzel etkinliklerimiz oldu. Bu yıl 4 tane güzel etkinliğimiz oldu. Abdurrahman Önül, Dursun Ali Erzincanlı ve bu akşam da Grup Tillo ile beraber son programlarımızı yaptık. Her programımıza 2 binin üzerinde bir katılımımız oldu. Çocuklarımıza Ramazanın farklılıklarını gösterip eğlendiler. Kendilerine pamuk şeker, macun ve şerbet ikramlarımız oldu. Bu kültürü hem çocuklarımıza hem de bundan sonra devam edecek kuşaklara aktarmak için güzel bir kültür etkinliği yaptık. Bir dahaki seneye inşallah bu gençler ve çocuklar Ramazan ayını iple çekecek. Bütün Tatvan halkının mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Ramazan bayramlarını tebrik ederim. Allah yaptıkları bütün ibadetleri ve oruçları kabul etsin” diye konuştu.
Her ilde aynı coşku ile karşılandığını fakat Tatvan’ın bir başka olduğunu belirten Grup Tillo sanatçısı Mustafa Kadaş ise, “Muhteşem bir gece oldu. Tabi il il geziyoruz. Her ilde aynı coşku ile karşılaşılandık ama Tatvan bir bambaşkaydı. Gençlerin coşkusu bizi de coşturdu. Onların keyfi ve eğlencesi bizlere de yansıdı. Bunun dışında gündüz çarşıda gezerken esnafın karşılaması, halkın güler yüzü ve misafirperverliği bizleri çok memnun etti. Tatvan bambaşka, harika bir yer. Tatvan’a ve Tatvanlılara teşekkür ediyoruz” dedi.
Tatvan’da muhteşem bir coşkunun olduğunu dile getiren Grup Tillo sanatçısı Celal İnan da, “Seyirci ve kitlenin az olmasına rağmen bu muhteşem coşkuyu bazı çok kalabalık yerlerde göremediğimiz zamanlardan birini yaşadık. Tatvan’a ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Programların devamı bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Grup Tillo’nun 4 dilde ilahiler söylediğini ve etkinliklerin güzel geçtiğini vurgulayan Şevval Özdemir ise, “Tatvan Belediyesinin Ramazan ayı boyunca bizler için düzenlediği çok güzel etkinlikler oldu. Bugün etkinliklerin son günü olarak Grup Tillo geldi. Çok güzel geçti. 4 dilde ilahiler söylendi. Çocuklar ile çok güzel ilgilenildi. Bunun için Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani’ye ve Tatvan Belediyesine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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