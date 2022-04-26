BİGACEM, 2022 yılını 'Nemrut Kraterini Tanıtma Yılı' ilan etti

Bitlis ve ilçelerinde tanıtım ve farkındalık oluşturma projeleri yürüten Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), 2022 yılını dünyanın en önemli jeolojik miraslarından biri olan Nemrut Kalderası ve Krater Gölü’nü “Nemrut2022” sloganıyla tanıtma yılı ilan etti.

Kendi imkanları ve gönüllü üyeleriyle birlikte yaklaşık iki yıldır kent tanıtımı başta olmak üzere birçok proje hayata geçiren BİGACEM, başlatmış olduğu Gönüllü Tanıtım Seferliği Projesi çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2022 yılında yürütülecek tanıtım projeleriyle ilgili yönetim kurulu toplantısı gerçekleştiren BİGACEM, 2022 yılı tanıtımlarıyla ilgili yol haritasını belirledi. Toplantıda ayrıca yürütülen projelerin değerlendirmesi yapılıp, çıktıları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Yapılan toplantı neticesinde; tanıtım ile ilgili 2022 yılı yol haritası da belirlenirken, 2022 yılının ana gündemi olarak Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 250 rakımdaki dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Kalderası ve Krater Gölü seçildi. 2022 yılını “Nemrut2022” sloganıyla “Nemrut Kraterini Tanıtma Yılı” olarak ilan eden BİGACEM, 2022 yılında Nemrut’a dair farklı dillerde 222 görsel, işitsel ve yazınsal ürünle tanıtmayı hedefliyor.



“Çabalarımızla Nemrut koruma statüsüne kavuştu”

Hayata geçirilen proje hakkında bilgi veren Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, Nemrut kraterinin önemine dikkat çekerek, “Nemrut Kalderası ve Krater Gölü dünyanın sayılı jeolojik miraslarından biri. Ancak ne yazık ki ne dünyaya tanıtımı ne de mevcut varlığa sahip çıkılması anlamında sınıfta kalıyoruz. Geçtiğimiz yıla kadar da gerçek anlamda bir korunma statüsüne sahip değildi. Bu sahipsizlik beraberinde ne yazık ki bir hoyratlık bir başıboşluk da getirmişti. Neyse ki oluşturduğumuz kamuoyu baskısıyla ve duyarlı sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla birçok adım atıldı bu konuda. Nemrut krateri artık ‘Kesin korunacak hassas alan’ statüsüne kavuştu. Tanıtım noktasında da, bürokratik hantallığa takılmadan ve zaman kaybetmeden kendi imkanlarımızla neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Bizim kendi bünyemizde yürüttüğümüz ve devam eden bir dizi tanıtım projesi var. Nemrut ve diğer doğal ve tarihi alanları da kapsıyor ancak 2022 yılında özel olarak Nemrut’u ön plana çıkarmaya karar verdik” dedi.



“Farklı dillerde görsel, işitsel ve yazınsal ürünlerle tanıtılacak”

Proje hakkında bilgi veren Başkan Aygül, “Projelerimizi aralarında ödüllü gazetecilerin, fotoğraf sanatçılarının, sinemacıların olduğu 100’ün üzerinde üyemizle gönüllü olarak yürütüyoruz. Nemrut2022 projesinde de üyelerimizle beraber 2022 yılı içinde farklı dillerde 222 görsel, işitsel ve yazınsal eser üreterek, bu önemli doğa harikası jeolojik mirasın bilinen yönlerini tekrar hatırlatıp bilinmeyen yönlerini açığa çıkararak tanıtmayı hedefliyoruz. Bu faaliyetleri de diğer kamu kurum ve kuruluşları ve STK’larla eşgüdüm içerisinde yürütüyoruz. Proje sonunda hem tanıtım hem de farkındalık oluşturma anlamında etkili bir sonuç ortaya çıkacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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