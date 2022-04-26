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Vali Çağatay tarihi binada incelemede bulundu

İHA

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı binasında incelemelerde bulundu.

Vali Çağatay tarihi binada incelemede bulundu

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı binasında incelemelerde bulundu.
Vali Oktay Çağatay, Osmanlı Hükümeti tarafından bölgede misyonerlik faaliyetinde bulunan 11 yabancı eğitim kurumuna karşı direnç göstermek amacıyla bölgede yapılan 2 okuldan biri olan, 1890 yılında Askeri Rüştiye olarak hizmete açılan ve Rus işgali sonrası Vilayet Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmış, şimdi ise Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası olarak kullanılan tarihi yapıda incelemelerde bulundu.
Vali Çağatay’a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan eşlik etti.
İncelemelerde Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tufan Yılmaz’dan tarihi yapı hakkında bilgi alan Vali Çağatay, daha sonra kurumdan ayrıldı.

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