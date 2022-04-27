Vali Oktay Çağatay'dan Tatvan ve Güroymak ilçelerine ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde okul ziyaretinde bulundu

Vali Oktay Çağatay, Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini ziyaret etti. Ziyaret ettiği okullarda sınıfları dolaşan Vali Çağatay, öğrencilerle dersleri hakkında sohbet etti. Okullarda görevli öğretmenlerle de görüşen Vali Çağatay, görevlerinde başarı diledi.

Son olarak okul müdürleri Seyit Can İşcan ve Ümit Çevre’den okulların genel durumu hakkında bilgiler alan Vali Oktay Çağatay, okul ziyaretlerini sonlandırdı.

Okullardaki incelemelerde Çağatay’a, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilçe ve şube müdürleri eşlik etti.

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