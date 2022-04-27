Van Gölü'nde Gökkuşağı cümbüşü

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrasında Van Gölü üzerinde gökkuşağı oluştu.

Tatvan ilçesinde sabah güneşli başlayan hava akşam saatlerine doğru yerini kısa süreli sağanak yağışa bıraktı. Aniden bastıran ve kısa bir süre etkili sağanak yağış sonrasında Van Gölü'nün Tatvan sahilinde gökkuşağı oluştu. Van Gölü üzerinde beliren kısa süreli gökkuşağı Türkiye’nin en büyük gölü üzerinde adeta renk cümbüşü oluşturdu.

Rengarenk gökkuşağını gören sahildeki vatandaşlar ise cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

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