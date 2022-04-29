Hizan’da çocuklar tiyatro ile buluştu

– Bitlis’in Hizan Kaymakamlığının girişimleriyle çocuklar tiyatroyla buluştu.
Hizan Kültür Merkezinin konferans salonunda iki seans halinde düzenlenen müzikal çocuk tiyatrosuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. “Arı Maya İyilik İksiri, Maşa ile Koca Ayı” çizgi film karakterlerinin sahnelendiği tiyatro oyunları büyük ilgi gösterdi.
Etkinliğin sonunda çocuklara çizgi film karakterlerine ait maskeler ve balonlar dağıtıldı.
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