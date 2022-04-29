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Tatvan'da bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yapıldı

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla denetim yapıldı.

Tatvan'da bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla denetim yapıldı.
Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın ve İlçe Jandarma Komutanı Barış Türüdü'nün katılımları ile Tatvan ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasında gerçekleştirilen emniyet kemeri uygulaması ile emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekildi. Uygulamada ayrıca; bayram öncesi seyir halinde olan vatandaşlara trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin bilgilendirmede bulunulup broşür dağıtıldı.
Uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, "Hepinizin de bildiği gibi Ramazan Bayramına üç gün kaldı. Tabi bayramdan dolayı trafikte ciddi bir yoğunluk olacak. Bizler de vatandaşlarımızın hem bayramını kutlamak hem de bu yolculuk esnasında emniyet kemerlerini takmalarını ihmal etmemeleri üzerine bugün burada Jandarma ve Emniyet personellerimizle bu uygulamayı yaptık. Herkesin sevdikleri ile beraber güzel bir bayram geçirmesini diliyorum" dedi.

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