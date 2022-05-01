Tatvan'da bayram yoğunluğu

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bayram alışverişine çıkan vatandaşlar çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

?Tatvan ilçesinde bayram alışverişlerini son güne bırakan vatandaşlar, sağanak yağış altında çarşı pazarları doldurdu. Korona virüsten dolayı iki yıldır bayram coşkusu ve alışverişi olmazken bu yıl vatandaşların bayram alışverişine olan rağbet arttı. Çocuklarını yanlarına alan aileler soluğu çarşı merkezinde kurulan tezgahlarda alırken, satıcılar da bu yılki alışveriş yoğunluğundan oldukça memnun kaldı.

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