Asırlardır süren şeker toplama geleneği devam ediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde 2 yıl aradan sonra maskesiz ve sosyal mesafesiz Ramazan bayramı coşkuyla kutlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 2 yıl aradan sonra maskesiz ve sosyal mesafesiz Ramazan bayramı coşkusu yaşanıyor. Yelkenli köyünde 2 yıldır yapılamayan bayramlaşma cami içinde ve avluda seccadelerini sererek saf tutan cemaatin bayram namazı kılması ile başladı. Namazın ardından vatandaşlar tek tek bayramlaşarak mezarlıkları ziyaret etti. Ardından 7'den 70'e herkes köyde bir araya gelip ev ev dolaşarak bayramlaşmaları ise renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan köy halkı asırlardır sürdürülen şeker toplama geleneğini devam ettirerek kaybolmaya yüz tutmuş bu geleneği yaşatmaya çalışıyor.

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