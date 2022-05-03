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Sosyolog Adem Palabıyık: "Gezi Parkı olayları amacına ulaşsaydı, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi başarılı olacaktı”

İHA

Sosyolog Adem Palabıyık: "Gezi Parkı olayları amacına ulaşsaydı, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi başarılı olacaktı”

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, Gezi Parkı olayları, 67 Ekim kargaşası ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu ve hem Gezi’deki hem de 67 Ekim’deki başarısızlığın 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile telafi edilmek istendiğini belirterek, “Gezi Parkı olayları amacına ulaşsaydı, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi başarılı olacaktı. Çünkü Gezi Parkı, 67 Ekim ve 15 Temmuz bir zincirin üç halkasıdır” dedi.
Doç. Dr. Adem Palabıyık, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ve Gezi olayları arasındaki ilişkiye dair İHA'ya yaptığı açıklamada, Gezi olayları ile FETÖ arasında en başından beri görünmez bir ittifak olduğunu ve FETÖ’nün hem yurt içinden hem de yurt dışından Gezi olaylarını fiili olarak desteklediğini ifade etti. Palabıyık, “Osman Kavala, sadece Gezi olayları için değil aynı zamanda FETÖ için de önemli isimlerin başında gelmektedir. Çünkü FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasının en fazla desteklediği isimler arasında yer almıştır. Hatta şu an FETÖ’nün yurt dışındaki temsilcileri Osman Kavala için her türlü girişimi yapmaya çalışmaktadır. Özellikle ABD ve Alman medyasının kışkırtılmasının arkasında FETÖ’nün olduğunu biliyoruz. Şurası açıktır ki, Gezi, 67 Ekim olayları ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi birbirleri ile açıkça ilişkilidir. Her bir olayın başarısızlığı diğer girişimi tetiklemiştir. Aslında bu süreç bir zincirdir ve temel amaç ülkeyi kaosa sürükleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem ulusal hem de uluslararası arena da zor durumda bırakmak ve AK Parti’yi ortadan kaldırmaktı. Çünkü Gezi Parkı olaylarında halk ayaklanmasına çağrı yapıldı, 67 Ekim’de Kürt halkının ayaklanmasına çağrı yapıldı ve PKK’dan destek istendi, ayrıca 15 Temmuz’da da hain darbecilere çağrı yapıldı. Eğer Gezi Parkı olayları amacına ulaşsaydı, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi başarılı olacaktı. Çünkü Gezi Parkı, 67 Ekim ve 15 Temmuz bir zincirin üç halkasıdır” dedi.

“Gezi Parkı da, 67 Ekim de, 15 Temmuz darbe girişimi de aynı amaca hizmet ediyor”
“Halkımız kaostan yana değil huzur ve demokrasiden yana olmayı ve liderinin peşinden gitmeyi tercih etmişti” diyen Sosyolog Palabıyık, şöyle devam etti:
“Gezi parkı olayları, 67 Ekim olayları ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi aynı amaçlara hizmet etmektedir. Bir zincirin üç halkası olan olaylar, ülkemizin bağımsızlığına yönelik atılacak negatif adımlardı. Çünkü her üç olayda da devletin bekası tehlikeye düşürülecekti. Sokakların özellikle 60’lı, 70’li ve 80’li yıllardaki gibi kaosa büründürülmesi ve ideolojik çatışmaların yaşanması için uygun hale getirilmesi amaçlanmıştı. Gezi olaylarında sivil halk, 67 Ekim olaylarında PKK destekli kargaşa ve 15 Temmuz’da da hain askeri operasyonlarla kaos oluşturulmaya çalışıldı. Gezi olaylarında Osman Kavala, 67 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş ve 15 Temmuz darbe girişiminde ise Fetullah Gülen kahraman yapılmaya çalışıldı. Her üç olayda da amaç aynıydı ve her üç olay da benzerlik içermekteydi. Erdoğan karşıtlığı üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılan kaos girişimleri, halkımız sayesinde başarısızlığa uğradı. Çünkü halkımız da geçmişten itibaren darbe kavramına ait bir toplumsal hafıza oluşmuştu ve bu habitus, halkımızın sokaklara sahip çıkmasıyla neticelendi. Halk, kaos istemiyordu ve darbe süreçlerinin acısı hala unutulmamıştı. Gezi olaylarını organize edenler, 67 Ekim olaylarını da organize etmeye çalışmıştı. Bu süreçte de başarısız olanlar bu defa da 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini başlatmak istedi fakat yine başarılı olamadı. Halk, en başından beri başkumandanının yanında durdu. Önemli bir sosyolojik çıkarım da, halkımızın bu tür vakalar karşısında artık bilinçlenmiş olmasıydı. Halkımız kaostan yana değil huzur ve demokrasiden yana olmayı ve liderinin peşinden gitmeyi tercih etmişti. Halkımız, Mısır gibi olmayı reddetti.”

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