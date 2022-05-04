Çamura saplanan minibüsteki 50 kişiyi AFAD ekibi kurtardı

Bayram dönüşündeki aileye çarptı, hiçbir şey hatırlamadı!

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS´te, pancar toplamaya gidenlerin taşındığı minibüsün dönüş yolunda çamura saplanmasıyla mahsur kalan 50 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Mutki ilçesi Çığır köyüne bağlı Ocaklı mezrasından sabah saatlerinde pancar toplamak üzere çıkan 50 kişinin bulunduğu minibüs, dönüş yolunda çamura saplandı. Köylülerin çabalarının sonuç vermemesi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. İhbarla bölgeye gelen AFAD ekipleri, köylülerle birlikte aracı bulunduğu yerden çıkardı. Köylüler, kendilerine yardıma gelen ekiplere teşekkür etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-05-04 14:57:01



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