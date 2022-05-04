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Yaylada kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE yetişti

İHA

Yaylada kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE yetişti

Bitlis’te yaylada kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına AFAD ve UMKE ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Tabanözü köyüne bağlı Bayramlı mezrasında yaşayan Abdullah Demir (67) yaylaya pancar ve diğer bitkileri toplamaya gitti. Demir, bu sırada fenalaşınca sağlık ekiplerinden yardım istendi. Sağlık ile AFAD ekipleri, kardan dolayı yolu kapalı bölgeye kadar araçla yaklaşık 10 dakikalık yolu da yürüyerek gidip Demir'e ulaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Demir'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ekipler, daha sonra Demir'i sedyeyle ambulansın bulunduğu yere kadar taşıyıp daha sonra Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ve tedavi altına alınan Abdullah Demir'in yakınları, ekiplere teşekkür etti.

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