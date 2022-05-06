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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te bu kış 10 metre yağan kar çiftçiyi ümitlendirdi

İHA

Bitlis'te bu kış sezonunda 10 metrenin üzerinde kar yağması, tarımla uğraşan çiftçileri verim konusunda ümitlendirdi.

Bitlis’te bu kış 10 metre yağan kar çiftçiyi ümitlendirdi

Bitlis’te bu kış sezonunda 10 metrenin üzerinde kar yağması, tarımla uğraşan çiftçileri verim konusunda ümitlendirdi.
Geçen yıl Türkiye’yi etkisi altına alan kuraklıktan Van Gölü ve çevresi de nasibi almıştı. Bu yıl Bitlis’te yaklaşık 10 metrenin üzerinde kar yağışının düşmesi, tarım arazilerinde büyük verime neden olması bekleniyor. Tatvan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şefik Kızılca, havanın ısınması ve kar örtüsünün kalkmasıyla birlikte üreticilerin ümitli olduğunu belirtti. Kızılca, bu yıl artan yağışın yaz mevsimi için yararlı olduğunu ifade ederek, üretimin artacağını kaydetti.

“İlkbahar mevsiminde yağışlar çiftçilerimize çok fayda sağlayacak”
Bu yıl artan yağıştan dolayı çiftçilerin memnun olduğunu söyleyen Kızılca, “Geçen yıl kuraklık vardı. Ekinler kurudu, ekin yapılamadı, yerler sürülemedi gibi bir sürü sorunlar yaşandı. Bu yıl o sorunumuz yok. Hem yerlerin sürümü için hem de ekilen arazilerdeki tohumların yeşermesi açısından yağan yağmurların çok büyük faydası oldu. Şu an çiftçilerimiz memnun. Kurak bir bölgedeyiz ve Tatvan’dan Van’a doğru giderken bu bölgede sularımız mevcut. Nemrut Dağı’nın etrafındaki köylerimizden olan Benekli, Çekmece ve Adabağ köylerine doğru gidildiği zaman o bölgede tarım yapıyor. Oralar ise kurak olduğundan sondajla suyu çıkarabildik” dedi.

“500’e yakın çiftçimiz aldıkları sıfır faizli destekle sondaj yaptı”
Bitlis’te sondajlar sayesinde çıkan su ile çoğu arazilerde sebze ve meyveler ekildiğini belirten Mehmet Şefik Kızılca, “Fasulye 30 bin dönüme yakın yer kapladı. Bununla birlikte şeker pancarı 12 bin dönümlük ekiliyor ve patatesin büyük bir ekim alanı var. Tahıldan alternatif tarıma geçiş yapıldı. Tabi bunlara büyük destek sağladık. Çiftçilerimize eğitim verdik ve örtü altı fide dikimini öğrettik. Geçen yıl 10 milyon fide bu bölgede yetiştirildi. Destek verilmeseydi 10 milyon fidenin büyük bir maliyeti olacaktı fakat verilen desteklerle birlikte çiftçilerimiz kendileri yaptı” diye konuştu.

“Bitlis’te alternatif tarıma geçiş yapıldı”
Bitlis’te önceden sadece buğday ve yem bitkileri ekildiğini, ancak şimdi alternatif tarıma geçişin yapıldığını açıklayan Şefik Kızılca, “Şu an Bitlis’te domates ekiliyor ve Güneydoğu bölgesi başta olmak üzere zaman zaman Irak’a da gönderiliyor. Bu bölgenin tüm domatesi Tatvan’dan gidiyor. Bununla birlikte patates ekimi yapıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine patatesin büyük bir kısmı Ahlat ve Tatvan’dan gidiyor. Fasulye arazilerinde devletin de bir desteği oldu. Örneğin fasulyede ton başına destek verildi. Fasulye çiftçilerimiz için büyük bir gelir kaynağı oldu. Geçen yıl kuraklıktan dolayı yeraltı sularımız da azalmıştı. Sondaj sisteminde çok derine inildiği için maliyetliydi. Bu yıl yağış ile birlikte sular bollaştı. Bununla beraber suyu çok daha rahat çıkarttık. Arazilerimizi suluyoruz. 10 milyon fide ekilecek ve 10 milyon fidenin yaşayabilmesi için su gereklidir. Bundan dolayı yer altındaki sularla sulanacak ve sulandıkça da alternatif ürün elde edilecek. Bundan dolayı çiftçilere de büyük bir fayda sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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