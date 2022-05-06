Nemrut'ta mayıs ayında kar sürprizi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Nemrut Krater Gölü yolunda ekiplerin karla mücadelesi sırasında kar yağdı.
Kış sezonu boyunca yaklaşık 10 metre karın yağdığı Bitlis´te mayıs ayının ilk haftasında ekipler, Nemrut Krater Gölü yolunda karla mücadele çalışmalarına başladı. Sabah saatlerinde 1 iş makinesi ile başlatılan çalışmalara, kar yağışının etkili olmasıyla ara verildi. İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, kar yağışının etkili olduğu yoldaki çalışmalara yağışın durmasıyla birlikte yeniden başlayacaklarını söyledi. 6 Mayıs'ta yoğun bir kar fırtınası ve tipiye yakalandıklarını belirten Aşit, "Maalesef çalışmayı durdurmak zorunda kaldık. İnşallah önümüzdeki 12 gün içinde Nemrut Krater Gölü´nü, halkımızın, turizmin hizmetine açmayı planlıyoruz. İnşallah pazar ve pazartesi günü vatandaşlarımız artık rahatlıkla Nemrut Krater Gölü´ne gelip gidebilirler" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-05-06 15:24:45
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