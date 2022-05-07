Ahlat’ta “Karayolu Trafik Haftası” etkinlikleri

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde “Karayolu Trafik Haftası” nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik sloganı ile ilçenin Aşağı Çarşı meydanında trafik uygulaması yapıldı. Polis ve jandarma trafik timleri durdukları araç sürücülerine tanıtıcı broşür dağıtarak, kurallara uyulması noktasında bilgilendirme yaptı. Etkinliğe katılan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan trafik timleriyle toplu fotoğraf çektirdi.

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