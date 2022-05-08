Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyolog Adem Palabıyık: “Instagram anneleri anneliği değersizleştirdi ve çocukları metalaştırdı”

İHA

Sosyolog Adem Palabıyık: “Instagram anneleri anneliği değersizleştirdi ve çocukları metalaştırdı”

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, sosyal medya fenomenlerinin özellikle gençlik üzerinde kültürel ve ahlaki olarak olumsuz etkilerinin olduğunu belirterek, “Paryalaşmış sosyal medya fenomenleri, Youtuberlar ve Influencerlar toplumsal ahlakı çökertti. Paylaşımlara yaptırım uygulanmalı” dedi.
Doç. Dr. Adem Palabıyık, günümüzde sosyal medya fenomenlerinin sosyolojik açıdan analiz edildiği takdirde kolektif ahlakı ortadan kaldırdığını ve bu çöküş sebebiyle sosyal medyanın TV kanalları gibi denetime tabi tutulması gerektiğini ifade etti. Palabıyık, “Sosyal medya günümüzün en büyük ve önemli iletişim alanlarından biri haline geldi. Bu sebepten sosyal medya üzerinden çeşitli konularda bilgi vermek isteyen kullanıcılar da, popüler olabilmek için her türlü ahlaki olmayan yolu cazip olarak görmeye başladı. Özellikle gençlik üzerinde etkili olan paryalaşmış fenomenlerin, Youtuberların ve Influencerların yaşam biçimi ve önerileri ergenlik çağında olan genç kuşağın, gelenek ile bağlarının kopmasına sebep oldu. Kendilerinin fenomen olduğunu iddia eden isimlerin, popüler olabilmek için güncel olanı takip etme zorunluluğu, geleneğe arka dönmekle eşleştirildi. Böylelikle genç kuşağa geçmişi unutturuldu ve kuşaklar arası aktarılan kültür yok edildi. Kültür kavramı, özellikle kuşaktan kuşağa aktarılan bir olgu olduğu için genç kuşak, aktarılamayan kültürden dolayı tecrübe bilgisinden yoksun bırakıldı ve güncel olana adapte olabilmek için hatalar yapmaya başladı. Bu hataların çoğu ise intihar, evden kaçma, hırsızlık ve ölüm vakaları ile sonuçlanmaya başladı. Ayrıca en büyük sorun ise hayat ile yaşanan kavgada ortaya çıktı. Genç kuşağın hayata dair beslediği memnuniyetsizlik, asi bir kuşağın yetişmesine sebep oldu. Asi kuşağın hayata bakışı aynı zamanda İslam’a, kendi hayatlarında yer vermemelerinin esas nedeni haline geldi. Gelenekten kopuş, genç kuşağın İslam’dan uzaklaşmasının ana nedeni olarak karşımıza çıktı. Müslüman bir toplumun temel öğretisi ise geleneğe dayanmaktaydı, sosyal medya fenomenleri ise geleneği bilmedikleri için toptan reddiye ile bir set oluşturdu. Bu reddiye genç kuşağın sarılacağı en büyük yılandı ve maalesef gençliği damarlarından zehirledi. Popüler olmanın verdiği bireysel haz, dinin geri planda kalmasına ve öğretilememesine sebep olunca toplumsal ahlak çöktü. Bu sebepten sosyal medya fenomenleri, Youtuberlar ve Influencerlar toplumsal ahlakı çökertti. Yaptırım uygulanmalı” dedi.

“Instagram anneleri anneliği değersizleştirdi ve çocukları metalaştırdı”
Bu yapıların özelliklerine değinen Sosyolog Palabıyık, şunları ifade etti:
“Annelik hem kültürümüzde hem de dinimizde oldukça kutsal ve değerli bir kavramdır ve annelik, geleneğin en önemli parçasıdır. Annelik kavramı kadında içkindir ve tecrübe ile öğrenir. Fakat günümüzde Instagram anneliği diye bir kavram türetildi. Bu tip anneler, kendi evlatlarını medyanın metası haline getirmekten hiç çekinmiyor. Öz evlatları üzerinden görsel şovlarla para kazanıyor ve çocuklar, pazar ekonomisinin bir parçası haline getiriliyor. İlkokul çağına yaklaşan çocuklara giydirilen kıyafetler ve alınan eşyalar, asıl ürün olma vasfını kaybediyor ve çocuk bizzat asıl ürün yani meta haline getiriliyor. Ürünler, çocuğun bedeni üzerinden pazarlanıyor ve maalesef, bu pratik bir geçim ekonomisi olarak görülüyor. Bu tür aileleri takip eden aileler veya çocuklar, gördükleri ürünlerin kendileri için de aynı anlama geldiğine dair bir kanaate sahip oluyor ve böylece aile içi huzursuzluğun başlaması kaçınılmaz hale geliyor. Instagram anneleri, metalaştırdıkları çocukları için en fazla parayı veren şirketlerin ürünlerini öz evlatları üzerinden pazarlıyor. Emek kavramının hercai hale getirilmesi ile değer kavramı da anlamsızlaşıyor ve Instagram anneleri metalaştırdıkları çocuklarının mirasını yiyor.”

“Parya fenomenler veya Influencerlar ahlaki olmayanı sıradanlaştırıyor”
Ahlak kavramının toplumsal bağlamının olduğunu ve toplum ile birlikte varlığını koruyabileceğini sözlerine ekleyen Palabıyık, “Unutulmamalıdır ki ahlak kavramı toplumsal bir olgudur ve toplum yozlaştıkça ahlak kavramı da aşınır. Hatta bir süre sonra ahlaki olmayan normal veya sıradan hale gelir. Fenomen yada Influencer olarak isimlendirilen kişilerin hesaplarından paylaştıkları görüntüleri gündelik hayatının parçası olarak gören takipçilerin benzer tavırlara yönelmesi yeni toplumsal kimlikler de oluşturuyor. Mesela, ‘göbeği açık’ moda takibi ülkenin her yerinde gündelik hayatın parçası haline gelerek yeni bir model tipi de oluşturabiliyor. Bu tür giyimlerin moda olanın bir parçasıymış gibi sunulması özellikle geleneğin korunduğu alanlarda, geleneğin hızlı biçimde aşınmasına sebep oluyor. Çünkü moda olanın, popüler olmanın bir parçası olarak kabul edilmesi bu tavrı zorunlu kılıyor ve yeni bir toplumsal tip, sözde moda ile ortaya çıkıyor. İslam dininin toptan reddettiği bu tür bir moda anlayışı batı dışı modernliğin bir parçası olarak da kabul görmüyor. Tamamen paryalaşmış moda biçimi olan yeni toplumsal tip, maalesef paryalaşmış fenomen ya da Influencerlar tarafından teşvik ediliyor. Artık bu paryalığa dur demenin, kontrol etmenin veya yaptırım uygulamanın zamanı geldi, hatta geçiyor. Yoksa birkaç yıla kadar ülkemizi emanet edebileceğimiz genç kuşağımız kalmayacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

POLSEMDER Bitlis Şubesi açıldı
YEREL HABERLER POLSEMDER Bitlis Şubesi açıldı
Nemrut Krater Gölü yolunda 6 metrelik karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Nemrut Krater Gölü yolunda 6 metrelik karla mücadele ...
Bitlis’te 7-13 Trafik Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Bitlis’te 7-13 Trafik Haftası etkinlikleri
Nemrut Krater Gölünün yolu açılıyor
YEREL HABERLER Nemrut Krater Gölünün yolu açılıyor
Ahlat’ta “Karayolu Trafik Haftası” etkinlikleri
YEREL HABERLER Ahlat’ta “Karayolu Trafik Haftası” etkinlikleri
Dağa pancar toplamaya giden köylüler tipiye yakalandı
YEREL HABERLER Dağa pancar toplamaya giden köylüler tipiye yakalandı
Nemrut'ta mayıs ayında kar sürprizi
YEREL HABERLER Nemrut'ta mayıs ayında kar sürprizi
Jandarmadan kaplumbağaya yardım eli
YEREL HABERLER Jandarmadan kaplumbağaya yardım eli
Bitlis’te bu kış 10 metre yağan kar çiftçiyi ümitlendirdi
YEREL HABERLER Bitlis’te bu kış 10 metre yağan kar çiftçiyi ...
Bitlis’teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu
YEREL HABERLER Bitlis’teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına ...
BEÜ Rektörü Elmastaş: Yeraltı suları da petrol gibi sınırlı
YEREL HABERLER BEÜ Rektörü Elmastaş: Yeraltı suları da petrol gibi ...
Gölbaşı beldesindeki menderesler görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Gölbaşı beldesindeki menderesler görsel şölen sunuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.