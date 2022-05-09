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2 kilometrelik su kanalı imece usulüyle temizlendi İmece usulüyle asırlardır su kanalı temizliyorlar

İHA

2 kilometrelik su kanalı imece usulüyle temizlendi İmece usulüyle asırlardır su kanalı temizliyorlar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Yelkenli köyündeki vatandaşlar, asırlardır imece usulü ile su kanalında biriken yosun ve çamuru temizliyor.
Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde yaklaşık 60 vatandaş, bahçelerinin sulanmasında kullanılan su kanalında biriken yosun ve çamuru asırlardır devam eden imece usulü ile temizlemek için bir araya geldi. Yelkenli köyünde her evden en az 1 kişinin katılımıyla toplanan vatandaşlar, tarlalarını daha iyi sulamak ve arazilerinden daha iyi verim alabilmek için kürek yardımı ile su kanalında biriken yosun ve çamuru temizliyor. Şarkılar eşliğinde kanal temizliğini tamamlayan köy halkı, birbirlerine ikramlarda da bulunuyor.
Su kanalında biriken yosunları ve çamuru temizlemek için bir araya geldiklerini söyleyen Serhat Dindar, “Bütün köylüler birlik olduk. Her evden biri geldi. Hep birlikte suyun önünü açıyoruz. Çünkü su kanalının içinde yosun oluşmuş. Yosunları temizliyoruz ki suyumuz bol olsun ve arazilerimiz daha iyi su görsün. Geçen yıl bayağı su kıtlığı yaşadık. Bundan dolayı daha iyi açıp özen göstermeye çalışıyoruz. Hem hayvanların hem de insanların ihtiyacı bakımından su güzel bir şeydir. Canlılar için en önemli ihtiyaç sudur. Yaklaşık 60 kişi burada yıllardır sürdürdüğümüz bir çalışmayı devam ettiriyoruz. Makinelerin girmediği yerlere mecbur bizler kürek yardımıyla giriyoruz. Bu işi severek yaptığımız için eğleniyoruz ve arkadaşlarla gülüyoruz. Eğlenceli olduğu için beklediğimiz bir gün diyebiliriz” şeklinde konuştu.
Her yıl bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten Cemalettin Dindar da “Bizler de imece usulü temizlik yapıyoruz. Her sene gelip bu kanalı temizliyoruz. Arazinin faydası, bağ ve bahçe için ve suyumuz fazla olsun diye yapıyoruz. Temizliyoruz ve köyümüz insanları için fayda sağlamaya çalışıyoruz. Her sene de yapacağız. Haziran ve temmuz aylarında da yeniden bir araya gelerek kanalı temizliyoruz. İki yıldır suyumuz çok azaldı. Köyün imamı bir gün önceden camiye gelen vatandaşlara seslenerek böyle bir çalışma için duyuru yapıyor. Evi uzakta olanlar ise yerine başkasını tutarak bu işi yaptırıyor. Yani köy halkı olarak hep birlikte ayrım yapmadan bu iş için toplanıyoruz” diye konuştu.
Çok zevkli bir iş olduğunu dile getiren Salih Tarlan ise "İstanbul’dan geldik, köy halkı olarak burada çalışıyoruz. Çok zevkli bir iştir. Tarla sulamak için su kanalını kullanıyoruz, bunun için de çamurdan arındırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yelkenli Köyü Muhtar Azası Yaşar Tarlan da, köyde 2 kilometrelik su kanalı olduğunu ifade ederek, “Her aileden birkaç kişi geliyor. İmece usulü olduğu için kolay hallediyoruz. Yıllardır bu çalışmayı sürdürüyoruz. Bu kültürü devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

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