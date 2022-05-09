Bitlis’te 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tatvan, Güroymak ve Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde 25 Nisan ile 9 Mayıs 2022 tarihleri arasında meydana gelen ve faili meçhul 6 hırsızlık olayının aydınlatılması için JASAT ve asayiş timlerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde Tatvan Sarıkum köyünde ikamet eden bir şahsa ait 3 adet küçükbaş hayvan hırsızlığı olayının faili olarak O.B. isimli şüpheli, çalınan küçükbaş hayvanlar ile birlikte yakalanırken hayvanlar ise sahibine teslim edilmiştir. Güroymak Gölbaşı köyünde ikamet eden bir şahsın bahçesi etrafındaki demir direkler ile 170 metre fens telinin çalınması olayının faili olarak H.S., A.S. ve D.A. isimli şüpheliler yakalanırken çalınan malzemeler sahibine teslim edilmiştir. Güroymak Şirintepe köyünde ikamet eden bir şahsın bahçesi etrafındaki 35 adet demir direk ve 350 metre fens telinin çalınması olayının faili olarak H.S. isimli şüpheli yakalanırken çalınan malzemeler sahibine teslim edilmiştir. Ahlat Burcukaya köyünde ikamet eden iki ayrı şahsa ait tarlada bulunan sondaj panosuna ait 25 metre ve 22 metre bakır kabloların çalınması olayının faili olarak O.K. ve U.K. isimli şüpheliler yakalanırken çalınan malzemeler sahibine teslim edilmiştir. Ahlat Saka köyünde uygulanan şok yol kontrol uygulamasında bir ticari taksinin bagajında yapılan kontrolde 100 kilogram soyulmuş bakır kablo ele geçirilmiş, olayın şüphelisinin ikametinde yapılan aramada ise 1 adet demir kesme makası, 2 adet kerpeten, 8 adet pense ve 3 adet karga burnuna el konulmuştur. Hırsızlık olaylarının faili olarak yakalanan 8 şüpheli şahıs ile ilgili cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla adli işlemlere başlanılarak soruşturma işlemleri devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.