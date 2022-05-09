Bitlis'te 'hırsızlık' operasyonu; 8 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Güroymak ve Ahlat ilçesinde jandarmanın hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, küçükbaş hayvan, bakır kablo, fens teli ile demir direk çalan şüphelilere yönelik Güroymak ilçesinin Şirintepe Mahallesi ve Gölbaşı köyü ile Ahlat ilçesine bağlı Burcukaya köyünde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda O.B., H.S., A.S., D.A., O.K., H.S ve U.K. çalınan malzemelerle yakalanıp, gözaltına alındı. Saka köyündeki yol kontrolünde de durdurulan araçtan 100 kilogram bakır kablo çıktı. Gözaltına alınan sürücünün adresinde yapılan aramada ise 1 demir kesme makası, 2 kerpeten, 8 pense ve 3 kargaburnu ele geçirdi.
Toplam 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-05-09 12:12:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.