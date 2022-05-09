BİGACEM’den havayolu şirketlerine “Nemrut Krateri” için destek talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİGACEM’den havayolu şirketlerine “Nemrut Krateri” için destek talebi

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü ve kalderasındaki doğal güzelliklere dikkat çekmek için 2022 yılını "Nemrut Kraterini tanıtma yılı" ilan eden Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), tanıtım seferberliği için havayolu şirketlerinden "Gökyüzünden destek" talebinde bulundu.

BİGACEM’den havayolu şirketlerine “Nemrut Krateri” için destek talebi

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü ve kalderasındaki doğal güzelliklere dikkat çekmek için 2022 yılını “Nemrut Kraterini tanıtma yılı” ilan eden Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), tanıtım seferberliği için havayolu şirketlerinden “Gökyüzünden destek” talebinde bulundu.
"#Nemrut2022” sloganıyla tanıtım çalışmalarının startını veren BİGACEM, bu çalışmalar çerçevesinde kolları sıvadı. Tanıtım çalışmalarını yerelle sınırlı bırakmayan BİGACEM, çalışmalar çerçevesinde Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Jet, Pegasus, Onur Air ve Sun Express havayolu şirketlerine iletilmek üzere destek talep yazısı gönderdi. İletilen destek talep yazısında bölgenin önemli destinasyonlarından olan Nemrut Krater Gölü ve kalderası, UNESCO Küresel Jeopark Ağı’na dahil edilmesi için başlatılan çalışmalar, tanıtım seferberliği çalışmaları, amacı ve bölge için önemine dikkat çekildi.
“’#Nemrut2022’ sloganıyla yeryüzünden gönüllü olarak startını verdiğimiz bu tanıtım seferberliği için gökyüzünden desteklerinizi talep ediyoruz” denilen destek talep yazısında; “Bitlis Gazeteciler Cemiyeti olarak, ilimizin tanıtımına katkı sunmak ve doğal güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla başlatmış olduğumuz ‘Gönüllü Tanıtım Elçileri’ projemiz çerçevesinde gönüllü olarak bir takım tanıtım faaliyetleri yürütmekteyiz. Bu faaliyetlerimiz çerçevesinde 2022 yılını dünyanın en önemli jeolojik miraslarından biri olan ve UNESCO Küresel Jeopark Ağı’na dahil edilmesi için başlatılan çalışmaları devam eden Nemrut Kalderası ve Krater Gölü’nü #Nemrut2022 sloganıyla tanıtma yılı olarak ilan etmiş bulunmaktayız. Bitlis ilimizin Tatvan ilçe sınırları içerisinde bulunan Nemrut Krater Gölü, ülkemiz ve bölgemizin önemli destinasyonları arasında yer almaktadır. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi çerçevesinde ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü 2 bin 250 rakım yükseklikte bulunmakta olup, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Ancak, bu doğal güzelliğin hakkettiği konumda olmadığını üzülerek ifade etmek durumundayız. Tüm çaba ve gayemiz Nemrut Kalderası ve Krater Gölü’nü hak ettiği konuma taşımaktır. Adeta bir doğa harikası olan bu güzelliğin tüm dünyada tanınması ve bilinirliliğinin arttırılması ülkemiz adına önemli bir girişim olacağı gibi ilimiz ve bölgemiz için de değerli katkıları olacaktır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle ‘#Nemrut2022’ sloganıyla yeryüzünden gönüllü olarak startını verdiğimiz bu tanıtım seferberliği için gökyüzünden desteklerinizi talep etmekteyiz” denildi.

“Nemrut Krateri üzerinden geçilirken, bilgilendirme anonsu yapılsın”
Nemrut Krateri üzerinden yapılan uçuşlarda yolculara Nemrut Krateri ile ilgili bilgilendirme anonsu yapılması ricasında bulunulan mektubun devamında şu ifadelere yer verildi:
“Nemrut Kalderası ve Krater Gölü özellikle Van Ferit Melen Havaalanından Ankara, İzmir ve İstanbul merkezli yapılan uçuşların hemen hemen tamamında ve diğer havaalanlarından yapılan uçuşlardan bazılarının uçuş rotası üzerinde yer almakta olup, bu uçuşlar Nemrut Kalderası ve Krater Gölü üzerinden yapılmaktadır. Her gün binlerce yerli ve yabancı misafirin üzerinden geçmesine rağmen bu doğal güzellikten bihaber olması bizler için üzücü bir durumdur. Bu nedenle siz değerli havayolu şirketlerinden ricamız, ifade ettiğimiz uçuş rotasında yer alan uçuşlarda Nemrut Kalderası ve Krater Gölü üzerinden geçilirken değerli yolculara bu doğa harikası yerin neresi olduğu hususunda kabin ekibi tarafından kısa bir bilgilendirme anonsu yapılması yönündedir. Ayrıca, yolcular ya da kabin ekibi tarafından gökyüzünden çekilen Nemrut Kalderası ve Krater Gölü fotoğraf ve videolarının sosyal medya hesaplarından paylaşırken #Nemrut2022 etiketiyle paylaşmaları sürece değerli katkılar sunacaktır. Sağlayacağınız destekler için şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz.”
Öte yandan; BİGACEM tarafından 2022 yılının “Nemrut Kraterini tanıtma yılı” olarak ilan edilmesi ve yürütülen çalışmalara ilişkin Bitlis Valiliği, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediyesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve Tatvan Jeopark Derneğine bilgilendirme yazısı gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te 'hırsızlık' operasyonu; 8 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis'te 'hırsızlık' operasyonu; 8 gözaltı
Bitlis’te 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis’te 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Güroymak'ta dere yatağı temizliği
YEREL HABERLER Güroymak'ta dere yatağı temizliği
2 kilometrelik su kanalı imece usulüyle temizlendi İmece usulüyle asırlardır su kanalı temizliyorlar
YEREL HABERLER 2 kilometrelik su kanalı imece usulüyle ...
Sosyolog Adem Palabıyık: "Diyarbakır anneleri 980 gündür Anneler Günü’nü kutlayamıyor” “Evlat nöbetindeki bir anne şöyle demişti, 'Artık evlatlarımıza sarılmak istiyoruz' gözyaşlarımı tutamadım"
YEREL HABERLER Sosyolog Adem Palabıyık: "Diyarbakır anneleri 980 ...
Ahlat’ta Mayıs ayında kar yağdı Cemalettin Köyü’nde çocuklar yeniden kaymanın keyfini yaşadı
YEREL HABERLER Ahlat’ta Mayıs ayında kar yağdı Cemalettin Köyü’nde ...
Sosyolog Adem Palabıyık: “Instagram anneleri anneliği değersizleştirdi ve çocukları metalaştırdı”
YEREL HABERLER Sosyolog Adem Palabıyık: “Instagram anneleri anneliği ...
POLSEMDER Bitlis Şubesi açıldı
YEREL HABERLER POLSEMDER Bitlis Şubesi açıldı
Nemrut Krater Gölü yolunda 6 metrelik karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Nemrut Krater Gölü yolunda 6 metrelik karla mücadele ...
Bitlis’te 7-13 Trafik Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Bitlis’te 7-13 Trafik Haftası etkinlikleri
Nemrut Krater Gölünün yolu açılıyor
YEREL HABERLER Nemrut Krater Gölünün yolu açılıyor
Ahlat’ta “Karayolu Trafik Haftası” etkinlikleri
YEREL HABERLER Ahlat’ta “Karayolu Trafik Haftası” etkinlikleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.