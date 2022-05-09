Jandarmadan okul servislerine yönelik denetim

Bitlis’te jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Jandarma ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, 121 okul servis aracı denetlendi. Denetlenen araçlardan 21’ine gerekli cezai işlem uygulanırken, servis şoförlerine yönelik trafik güvenliği konusunda de bilgilendirilme yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.