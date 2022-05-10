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Bitlis'te kar esareti devam ediyor Karın başkenti Bitlis'te kar kalınlığı mayıs ayında 5 metreyi buluyor Nemrut Krater Gölü’ne giden yoldaki kardan tüneller görsel şölen oluşturuyor

İHA

Bitlis'te kar esareti devam ediyor Karın başkenti Bitlis'te kar kalınlığı mayıs ayında 5 metreyi buluyor Nemrut Krater Gölü’ne giden yoldaki kardan tüneller görsel şölen oluşturuyor

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan Nemrut Krater Gölü yolunda mayıs ayının ortalarına gelinmesine rağmen kar kalınlığı 5 metreyi buluyor.
Türkiye'nin birçok ilinde bahar havası ve kavurucu sıcaklar hakim olurken, bu yıl 10 metrenin üzerinde kar yağışı alan Bitlis'te ise halen kar manzaraları görmek mümkün. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Dağı ve Krater Gölü, mayıs ayının ortalarında bile kardan geçit vermiyor. Karın başkenti olarak bilinen Bitlis’te yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı görenleri şaşırtıyor. Nemrut Dağı'nın zirvesinde yer alan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölünü görmek için gelen vatandaşların araçları, 5 metreyi bulan kar yığınları arasında adeta kayboluyor. Beyaz esaretin halen devam ettiği zirvedeki krater gölü ise seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.
Mayıs ayında bu doğal güzelliği yerinde görmek isteyen vatandaşlar Nemrut'a akın ederken, yol kenarında bulunan kar üzerinde kaymayı ve kardan tatmayı da ihmal etmiyor. Nemrut'un zirvesinde iki mevsimi bir arada yaşayan vatandaşların mutluluğu ve heyecanı ise görülmeye değer görüntüler oluşturdu. Anadolu'nun yeryüzü cenneti olarak nitelendirilen Türkiye'nin en büyük kalderası, mevsimin verdiği güzellikle görenleri kendine hayran bırakıyor.
Mayıs ayı ortaları olmasına rağmen Nemrut'ta yaklaşık 5 metrelik kar olduğunu ifade eden vatandaşlar, tüm doğaseverlere yaz ve kış mevsiminin bir arada yaşandığı Anadolu'nun bu cennet köşesini görmeye gelmeleri tavsiyesinde bulundular. Türkiye genelinde iklim değişikliği yaşandığını dile getiren Abdullah Öget, “Şu an Bitlis’in Tatvan ilçesinin en güzel yeri olan Nemrut Dağı’ndayız. Normalde bu ayda bu kadar karın olmaması gerekiyor fakat Türkiye genelinde iklimler çok değişti. Soğuklar fazla olduğundan dolayı normal diyebilirim. Geçen yıl bu aylarda Nemrut’ta mantar topluyorduk” diye konuştu.
Mayıs ayında hâlâ karın yağdığını söyleyen Nurettin Akkoyun ise “Rabbim bize bir nimet vermiş. Bu mevsimde hala karı görüyoruz ve kar yağmaya devam ediyor. Tabi ki toprak için bir verim, memleketimiz için güzeldir. Memleketimize turistleri çekiyor. Soğuğumuz var ama idare ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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