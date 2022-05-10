Tatvan’da ‘Biyoçeşitlilik ve Koruma Yöntemleri’ söyleşisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da ‘Biyoçeşitlilik ve Koruma Yöntemleri’ söyleşisi

İHA

Tatvan’da ‘Biyoçeşitlilik ve Koruma Yöntemleri’ söyleşisi

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2022 yılı bilim söyleşileri çerçevesinde Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik ‘Biyoçeşitlilik ve Koruma Yöntemleri’ söyleşisi düzenlendi.
Tatvan Belediyesi Sergi ve Kongre Salonunda düzenlenen söyleşide Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Biyoçeşitlilik ve koruma yöntemleri hakkında bilgi veren Özgökçe, bilim söyleşilerinin biyoçeşitliliğin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti. Vangölü Havzası’nın yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, biyoçeşitliliğin korunması yönünde atılması gereken adımlar hakkında bilgi veren Özgökçe, “Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisemizde TÜBİTAK söyleşileri çerçevesinde öğrencilerimizle buluştuk. Biyoçeşitlilik ve onların korunması yönünde atılması gereken adımlar ile ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’a teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir komplekste öğrencilerimize biyoçeşitliliğimizi ve bölgemizin tanıtımı noktasında söyleşi gerçekleştirdik. Tatvan, Van ve bölgemiz adına Van Denizi’nin yaşamış olduğu mevcut sorunlara dikkat çekmek adına bugün buradaydık. Hem velilerimiz ile hem de öğrencilerimizle buluşma fırsatı bulduk. Bu noktada özellikle Tatvanlılara ve katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu söyleşilerimiz devam edecektir” diye konuştu.
Bölgenin biyoçeşitliliği üzerine faydalı bir sunum gerçekleştirildiğini belirten Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi Müdürü İzzet Oruk ise, “Bugün Tatvan’da Prof. Dr. Fevzi Özgökçe Hocamızın katılımıyla biyoçeşitlilik üzerine bir söyleşi düzenlendi. Söyleşiye çok sayıda öğrencimiz katıldı. Bölgenin biyoçeşitliliği ve bitki çeşitleri üzerine öğrencilerimize yönelik faydalı bir sunum gerçekleştirildi. Buradaki amacımız, biyoçeşitlilik üzerine farkındalık oluşturmaktır. Hocamıza yapmış olduğu sunumdan dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Biyoçeşitliliğin azalması ile ilgili ciddi bir tehlikenin olduğunu dile getiren Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Tacettin Akcan da, “Çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi küresel iklim değişikliğidir. Biyolojik çeşitliliğin azalması ile alakalı ciddi bir tehlike ile karşılaştığımız için okul olarak öğrencilerimizin farkındalığını arttırmak için TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde böyle bir çalışmaya başvurduk. Hocamızı Van’dan kurumumuza davet ederek bu söyleşinin gerçekleşmesini sağladık. Öğrencilerimize böyle bir söyleşi ile dokunmak hakikaten güzel bir çalışma oldu. İnşallah devamı gelecek ve diğer okullara da örnek oluruz. Bu anlamda farkındalığı arttırmamız ve biyolojik çeşitliliği korumamız lazım” ifadelerini kullandı.
Söyleşiye Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzci, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, kurum amirleri, öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “İmamoğlu’nun Karadeniz ziyareti, Kılıçdaroğlu’na sivil darbe girişimiydi”
YEREL HABERLER Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “İmamoğlu’nun ...
Çeyrek asırdır tek başına 'Harik' yapıyor Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan yöresel ayakkabı ustası Haydar Yılmaz: “Harikin pazar ve üretimi zorlu olduğu için maalesef ki yaşatılması konusunda da ciddi sıkıntılar var”
YEREL HABERLER Çeyrek asırdır tek başına 'Harik' yapıyor Devlet ...
Bitlis'te kar esareti devam ediyor Karın başkenti Bitlis'te kar kalınlığı mayıs ayında 5 metreyi buluyor Nemrut Krater Gölü’ne giden yoldaki kardan tüneller görsel şölen oluşturuyor
YEREL HABERLER Bitlis'te kar esareti devam ediyor Karın başkenti ...
Jandarmadan okul servislerine yönelik denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan okul servislerine yönelik denetim
BİGACEM’den havayolu şirketlerine “Nemrut Krateri” için destek talebi
YEREL HABERLER BİGACEM’den havayolu şirketlerine “Nemrut Krateri” ...
Bitlis'te 'hırsızlık' operasyonu; 8 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis'te 'hırsızlık' operasyonu; 8 gözaltı
Bitlis’te 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis’te 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Güroymak'ta dere yatağı temizliği
YEREL HABERLER Güroymak'ta dere yatağı temizliği
2 kilometrelik su kanalı imece usulüyle temizlendi İmece usulüyle asırlardır su kanalı temizliyorlar
YEREL HABERLER 2 kilometrelik su kanalı imece usulüyle ...
Sosyolog Adem Palabıyık: "Diyarbakır anneleri 980 gündür Anneler Günü’nü kutlayamıyor” “Evlat nöbetindeki bir anne şöyle demişti, 'Artık evlatlarımıza sarılmak istiyoruz' gözyaşlarımı tutamadım"
YEREL HABERLER Sosyolog Adem Palabıyık: "Diyarbakır anneleri 980 ...
Ahlat’ta Mayıs ayında kar yağdı Cemalettin Köyü’nde çocuklar yeniden kaymanın keyfini yaşadı
YEREL HABERLER Ahlat’ta Mayıs ayında kar yağdı Cemalettin Köyü’nde ...
Sosyolog Adem Palabıyık: “Instagram anneleri anneliği değersizleştirdi ve çocukları metalaştırdı”
YEREL HABERLER Sosyolog Adem Palabıyık: “Instagram anneleri anneliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.