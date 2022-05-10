Adilcevaz’da Mayıs ayında kar sürprizi Adilcevaz’ın yüksek rakımlı köylerinde kar yağışı etkili oluyor

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Bitlis ve çevresinde 1 haftadır etkili olan yağış, yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oluyor.

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Beldesi’nin Süphan Dağı eteklerindeki Kışkılı köyünde Mayıs ayında kar yağışı etkisini sürdürüyor. Mayıs ayına girilmesine rağmen yağış ve soğuk havanın devam etmesinin şaşkınlığını yaşayan köylüler hayvanlarını meraya çıkaramadıklarını ve yem bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

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