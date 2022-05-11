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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güroymak’ta kar yağışı

İHA

Güroymak’ta kar yağışı

Bitlis’in Güroymak ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Bir hafta boyunca aralıklarla devam eden yağmur, Güroymak ilçesine bağlı Oduncular köyünün yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Oduncular köyünün yüksek kesimleri beyaza bürünürken, vatandaşlar ise mayıs ayında yaşanan kar yağışı nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.
Dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının da düşmesiyle bölgedeki çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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