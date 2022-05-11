Güroymak’ta kar yağışı

Bitlis’in Güroymak ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Bir hafta boyunca aralıklarla devam eden yağmur, Güroymak ilçesine bağlı Oduncular köyünün yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Oduncular köyünün yüksek kesimleri beyaza bürünürken, vatandaşlar ise mayıs ayında yaşanan kar yağışı nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.
Dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının da düşmesiyle bölgedeki çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.