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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİK Genel Müdürü Erkılıç'ın Bitlis ziyareti

İHA

BİK Genel Müdürü Erkılıç'ın Bitlis ziyareti

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, beraberindeki heyetle Bitlis Vali Oktay Çağatay’ı ziyaret ederek kentteki gazetecilerle bir toplantı gerçekleştirdi.
BİK Genel Müdürü Cavit Erkılıç ilk olarak BİK Van Bölge Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel ve BİK Bilgi Teknolojileri Müdürü Ömer Faruk Kaya ile birlikte Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Vali Çağatay, geçtiğimiz günlerde Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak göreve başlayan Erkılınç’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Daha sonra kente görev yapan yerel gazete temsilcileri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda bir araya gelen Erkılıç, yeni görevin başlar başlamaz ilk ziyaretini Bitlis'e yaptığını söyledi. Yerel basın temsilcileri ile bir araya gelen Erkılınç, Bitlis’te görev yapan yerel basından memnun olduklarını, pandemi sonrası yaşanan sıkıntıları gidermek için hep birlikte mücadele edeceklerini söyledi.
Erkılınç, özellikle yerel gazeteler için can suyu olabilecek şekilde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile birlikte bir proje hazırladıklarını da sözlerine ekledi. Erkılıç, "23 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne atandım. İl il, ilçe ilçe yerel gazeteleri gezerek problemlerini çözmek için çalışıyoruz. BİK Kurumu Genel Müdürlüğü görevini Rıdvan Duran’dan devraldım. Aslında kuruma yabancı değilim. Onu da daha yüksek bir makama uğurladık. Emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
Erkılınç, çok zorlu bir pandemi dönemi yaşadıklarını da belirterek, “Tarihte bazı salgınlar dönüm noktası olmuştur. 2 yıl boyunca yaşadığımız bu salgın döneminde Cumhurbaşkanlığından önce bazı tedbirleri aldık. Özellikle satış ve dağıtım rakamlarını serbest bıraktık. Aldığımız tedbirlerle bu sıkıntıları erken atlattık. Amacımız mevcudu korumaktır. Bazı kararlar alınırken, sabırlı olmalıyız. Ancak ne olursa olsun Basın İlan Kurumu’na güvenin bizlere zaman tanıyın. Bizlerdeki rakamlara bakıldığında iyi bir kazanç sağlamışsınız. Özellikle icra ilanları konusunda yüzde 85’lik bir başarı sağlamışız. Bunu sağlamaya çalışırken, ciddi bir muhalefetle karşılaştık” şeklinde konuştu.
"Artık dünya dijitalleşmeye doğru gitmektedir. Bizlerde bunun alt yapısını oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Erkılınç, “Artık dünya dijitalleşmeye ve internet çağına geçiyor. Yerel gazetelerde bu kulvarda yerini almalıdır. Bunun için DAKA ile ortak bir proje yapıyoruz. Tahmini bir rakam ama 150 bin TL’sini DAKA, 150 bin TL’sini de sizler karşılamak üzere bir proje hazırlığındayız. Önümüzde bir internet yasası var. Bunu çok önemsiyoruz. Bir an önce çıkması için de sizlere de büyük görev düşüyor. Dünya artık dijitalleşmeye gidiyor. İnternet yasası ile birlikte daha kaliteli ve daha hızlı bir hizmet vereceğiz. Sizlerden isteğimiz bunu takip edip, yeni sisteme uyum sağlamanızdır" dedi.
Açıklamalarını ardından gazetecilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Erkılınç’a Ahlat Selçuklu Mezarlığında çekilmiş bir tablo hediye edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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