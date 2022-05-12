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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nemrut Krater Gölü'nde iki mevsim bir arada

İHA

Nemrut Krater Gölü'nde iki mevsim bir arada

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, doğusunda kar batısında ise bahar mevsimiyle görsel bir şölen sunuyor.
Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü, güzelliğinin yanı sıra havasıyla da dikkat çekiyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krater Gölü’nde mayıs ayına rağmen iki mevsim bir arada yaşanıyor. Kalderanın doğusunda hala kış mevsimi yaşanırken, batısında ise bahar havası var. Yaz ve kış görüntüsüyle kendine hayran bırakıp, görsel bir şölen sunan Nemrut Krater Gölü’nde aynı anda iki mevsimin bir arada yaşanması ise ziyaretçilere mükemmel bir görüntü sunuyor.
Kalderanın güneş alan batı kesimlerinde doğa canlanmaya başlarken, doğu kesimlerinde ise kar kalınlığı metreleri buluyor. Kalderayı ziyarete gelen vatandaşlar, bir yandan karda kayıp gönüllerince eğlenirken bir yandan da bahar mevsiminin keyfini yaşıyor.
Bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve biyoçeşitliliği ile yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Nemrut, doğal güzelliğiyle ise adeta kendine hayran bırakıyor. Yazı ayrı kışı ise ayrı güzel olan Nemrut Kalderası'nın iki güzelliği havadan da görüntülendi.
Mayıs ayının ortalarında olunmasına rağmen Nemrut Krater Gölü’nde bir taraf bahar bir tarafta kış görüntülerinin oluştuğunu söyleyen Hakan Okay, “Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölünün olduğu yerin tam zirvesindeyiz. Burası Nemrut Krater Gölü ve buranın en büyük özelliği mayıs ayının ortasında olmamıza rağmen bir tarafının bahar ve bir tarafının da kış olmasıdır. Nemrut’un diğer bir özelliği ise dünyanın ikinci büyük krater gölü olmasıdır. Dünya güzelliği arasında olan bir yer burası. Biz de bu güzellikleri görmeye geldik. Hava biraz soğuk ama bu güzel manzarayı ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz. Burayı gelip görmek için herkese tavsiye ediyoruz” dedi.
Nemrut’un doğa harikası bir yer olduğunu dile getiren Gamze Tunç ise “Nemrut’un zirvesindeyiz. Gerçekten doğa harikası bir yer. Bir tarafı yaz bir taraf kış görüntüleri var ve çok güzel görünüyor. Bizde bugün bu manzarayı görmek için buraya geldik. Çok güzel bir yer ve herkesin buraya gelip ziyaret etmesini istiyoruz” diye konuştu.

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