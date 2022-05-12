Tatvan’da yoğun bakımlarda korona hastası kalmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da yoğun bakımlarda korona hastası kalmadı

İHA

Tatvan’da yoğun bakımlarda korona hastası kalmadı

– Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, kentte korona virüs yoğun bakımlarında yatan hasta kalmadığını, vaka sayısının ise son bir ayda 12 kişiye kadar düştüğünü söyledi.
Türkiye’de 2020 yılında korona virüsün görülmesinin ardından milyonlarca kişi enfekte olurken, çok sayıda kişi de hayatını kaybetti. Hastalığı ağır atlatanlar için de Covid ve yoğun bakım servisleri açıldı. Hatta bazı hastanelerde yer kalmadığı için ek yoğun bakım üniteleri oluşturuldu. Bitlis’te de vaka sayılarının artmasıyla birlikte pandemi hastanesine dönüştürülen Tatvan Devlet Hastanesinin yoğun bakımlarında tamamen doluluk yaşandı. Hastanedeki yoğun bakımların yüzde 90'ı ise korona virüs hastalarına ayrıldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başhekim Reyhanlı, 25 bin 717 hastayı yatarak tedavi ettiklerini ve son hastanın da birkaç gün içerisinde taburcu edeceğini söyleyerek, “2020 Mart ayından beri dünya çapında çok ciddi bir pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu süreçte gerek sağlık çalışanları gerek toplumdan, yakın çevremiz ve arkadaşlarımızdan kayıplar verdik. Ülke olarak çok zor günler yaşadık. İlimizde de aynı şekilde mücadelemize devam ettik. Bu süreçte hastanemiz pandemi hastanesi olarak bir görev üstlendi. Bütün doktor arkadaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız çok zor şartlar altında çalıştı. Bu süreçte 16 servisi Covid servisine çevirmek zorunda kaldık. 16 servis ve 2 yoğun bakım ile tam dolu olduğumuz zamanlarda 250 hasta ve 25 civarında da yoğun bakımda hasta takip ettik. Bu zamana kadar 25 bin 717 hastayı yatarak tedavi ettik. Taburculuk oranımız da çok yüksek ama bazı kayıplar da vermiş bulunduk. Herkese teşekkür ediyorum. Son hastamız var onun da tedavisi tamamlandı ve yakın zamanda göndereceğiz. Açıkçası bunun haklı gururunu yaşıyoruz. İnşallah bir daha böyle bir pandemi yaşamayız ve ülke olarak da böyle sıkıntılar çekmeyiz” dedi.
Covid19 polikliniğinde yatan hasta sayısının 1 kişi olduğunu ve sağlık çalışanları olarak gururlu olduklarını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Hacer Akşit Yaşar ise “Pandeminin başından itibaren idarecilerimiz, hekimlerimiz ve sağlık çalışanı arkadaşlarımız ile beraber çok karmaşık duygular içerisinde bir süreç yaşadık. Yeri geldi 105 yaşında bir hastamızı şifa ile taburcu ederek birlikte sevindik, yeri geldi daha genç hastalarımızı maalesef kaybettik. Bu hastaneye ilk hastamızı kabul ederken belirsizlik içerisinde endişeliysek, bugün de son hastamızı taburcu ederken o derece gururluyuz ve artık ekip olarak tecrübeliyiz. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Umarım etkin aşılama ile bundan sonra da böyle bir felaketin tüm dünya için yaşanmamasını diliyorum” diye konuştu.
Covid19 servisinde yatan son hasta olan 68 yaşındaki Sadrettin Elaldı da, “Hepinizden Allah razı olsun, devletimiz olmasa biz ne yapacaktık. Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Ülkemiz, göçmenler için ‘Çoğulcu Göç Politikası’nı (ÇGP) ve ‘Tabakalı Vatandaşlık Modeli’ni uygulamalıdır”
YEREL HABERLER Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Ülkemiz, göçmenler ...
Nemrut Krater Gölü'nde iki mevsim bir arada
YEREL HABERLER Nemrut Krater Gölü'nde iki mevsim bir arada
Van Gölü sahilindeki çay bahçesi alev alev yandı
YEREL HABERLER Van Gölü sahilindeki çay bahçesi alev alev yandı
BİK Genel Müdürü Erkılıç'ın Bitlis ziyareti
YEREL HABERLER BİK Genel Müdürü Erkılıç'ın Bitlis ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlisli şampiyon sporcularla buluştu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlisli şampiyon sporcularla ...
Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Demirtaş’ın birlik çağrısı PKK’nın güç kaybının sonucudur ve hapis hayatından kurtulmak için PKK’yı satmaya hazır olduğunun işaretidir”
YEREL HABERLER Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Demirtaş’ın birlik ...
Güroymak’ta kar yağışı
YEREL HABERLER Güroymak’ta kar yağışı
Her derde deva heliz otunu toplama mesaisi başladı
YEREL HABERLER Her derde deva heliz otunu toplama mesaisi başladı
Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü
YEREL HABERLER Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü
Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü
YEREL HABERLER Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü
Adilcevaz’da Mayıs ayında kar sürprizi Adilcevaz’ın yüksek rakımlı köylerinde kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Adilcevaz’da Mayıs ayında kar sürprizi Adilcevaz’ın ...
Tatvan’da ‘Biyoçeşitlilik ve Koruma Yöntemleri’ söyleşisi
YEREL HABERLER Tatvan’da ‘Biyoçeşitlilik ve Koruma Yöntemleri’ ...
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “İmamoğlu’nun Karadeniz ziyareti, Kılıçdaroğlu’na sivil darbe girişimiydi”
YEREL HABERLER Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “İmamoğlu’nun ...
Çeyrek asırdır tek başına 'Harik' yapıyor Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan yöresel ayakkabı ustası Haydar Yılmaz: “Harikin pazar ve üretimi zorlu olduğu için maalesef ki yaşatılması konusunda da ciddi sıkıntılar var”
YEREL HABERLER Çeyrek asırdır tek başına 'Harik' yapıyor Devlet ...
Bitlis'te kar esareti devam ediyor Karın başkenti Bitlis'te kar kalınlığı mayıs ayında 5 metreyi buluyor Nemrut Krater Gölü’ne giden yoldaki kardan tüneller görsel şölen oluşturuyor
YEREL HABERLER Bitlis'te kar esareti devam ediyor Karın başkenti ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.