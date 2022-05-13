Hizan’da ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ sergisine yoğun ilgi

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Hizan Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ve 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı çerçevesinde düzenlenen proje sergisinin açılışına katıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan 24 projenin bulunduğu stantları gezen Kaymakam Yelek, projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı. Projede emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Kaymakam Yelek, “Bilim fuarları; öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederim” dedi.

Düzenlenen bilim fuarı sergisinin açılışına Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Tatvan Kaymakam Adayı Oğuzhan Altunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

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