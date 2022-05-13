Öğrenciler Ahlat’ın tarihi mekanlarını gezdi

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Bitlis’in Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Tatvan ve Güroymak’tan gelen lise öğrencileri Ahlat’taki tarihi ve doğal güzellikleri gezdi.

Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Müdürlüğü tarafından hazırlanan organizasyonla Ahlat Park AVM’de gelen öğrencilere kahvaltı ikram edildi. Burada öğrencilerle bir araya gelen Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, ilçenin genel tarihi hakkında kısa bir bilgi verdi. Daha sonra Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ve Ahlat Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere ilçedeki tarihi mekanları gezdi.

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