Ahlat, masa tenisinde il birincisi oldu

Bitlis’in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bulunan masa tenisi kız ve erkek takımı, il genelinde düzenlenen masa tenisi turnuvasında birinci oldu.

Bitlis’te düzenlenen “Kuruluşlar Arası İl Elemeleri” masa tenisi turnuvasına 16 erkek ve 4 kız takımı olmak üzere toplam 20 takım katıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü erkek ve kız takımı birincilik elde etti. Buradaki birincilikle birlikte Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü erkek ve kız takımı 1113 haziran’da Elazığ’da düzenlenecek Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına katılacak.

Derece alan takım oyuncularını makamında ağırlayan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Masa tenis takımı daha sonra Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden’i makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Cahit İncesu, takımlarının oldukça iyi olduğunu ve birincilikle il turnuvasını tamamladıklarını söyledi. Antrenör İncesu, Türkiye şampiyonasında da iyi bir derece elde etmek için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirterek, “Turnuvada hem erkek hem de kız takımımız iyi bir mücadele ederek il birincisi oldu. Hedefimiz Türkiye şampiyonasında da dereceye girmek. Bizlere her zaman destek olan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’a, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban’a, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden’e, Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı’ya çok teşekkür ederim” dedi.

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