Özel öğrencilerden özel etkinlik

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Engelliler Haftası münasebetiyle Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe öğrencileri tarafından hazırlanan resim ve el sanatları sergisi büyük ilgi gördü.

Tatvan’da bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte ilk olarak müzik öğretmenleri koordinesinde özel eğitimli öğrenciler tarafından konser verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte özel eğitimli öğrenciler çeşitli müzik aletleri çalarak Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirdi. Özel eğitimli öğrencilerin marifetlerini sergilediği konserde vatandaşlar sık sık şarkılarla eşlik edip halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu.

Ardından unutulmaz bir gün geçiren özel eğitimli öğrenciler ve vatandaşlar, alışveriş merkezinin giriş katında hazırlanan resim sergisine katıldı. AK Parti İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nedim Yoldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Ulus ve özel eğitimli öğrenciler tarafından kurdele kesilerek resim ve el sanatları sergisi açıldı. Daha sonra sergiyi gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar, özel eğitimli öğrencilerin yapmış olduğu eserleri hayranlıkla inceleyerek satın aldı.

15 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak olan birbirinden farklı ve yüzlerce ürünlerin bulunduğu sergide satılan ürünlerin tamamının özel eğitimli öğrencilerin materyal ihtiyaçları için harcanacağı belirtildi.

Özel eğitimli öğrencilerin mutluluklarına ortak olup her konuda destek olacaklarını söyleyen AK Pati İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, “Engelliler Haftası münasebetiyle özel çocuklarımızın hazırlamış olduğu sergiye katıldık. Bu konuda desteklerini sunan öğretmenlerimize, Milli Eğitim Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza ve tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Bizlerin de bu konuda engelli kardeşlerimize desteklerimiz devam edecektir. Başarılarının devamını diliyorum. Konser yapıldı ve çocuklarımız hünerlerini sergilediler. Bizler de onların mutluluğuna ortak olup destek olduk. Bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz” dedi.

Sergiden kazanılan bütün gelirin özel eğitimli öğrencilerin materyal ihtiyaçlarında harcayacaklarını belirten Tatvan Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Okul Müdürü Yahya Çetin de, “Yıl boyunca el sanatları ve görsel sanatlar öğretmenlerimiz, öğrencileri bugünler için hazırladı. Öğrencilerimiz hakikaten emek veriyorlar. Hem görsel sanatlar hem de yeteneklerini geliştirme anlamında çalışıyorlar. Eskiden öğrencilerimizin toplumda bir dışlanmışlık durumu vardı. Şükürler olsun ki bu zamana gelebildiler ve öğrencilerin özgüvenini kazanmalarında öğretmenlerimizin emeği var. Bu noktada öğretmenlere teşekkür ediyorum. Bir müzik dinletisi oldu. Normal öğrencilerin yapamayacağı etkinlikleri bizim öğrencilerin başarmış olması bizi çok sevindiriyor. Bu sergimizin gelirleri ise öğrencilerimizin gelecek yıl için boya, obje gibi ürünler için harcayacağız” diye konuştu.

Engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını dile getiren bir özel eğitim merkezinde müdür olan Ecevit Özkan ise “Engelliler Haftası nedeniyle bir sergi düzenledik. Engelli kardeşlerimizin yayındayız. Tatvan halkı olarak herkes katılım sağladı. Bu katılımlarından dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Engelliler Haftası kutlu olsun. Engelli demek sevgi demektir. Engelin elinden tutup beraber paylaşım yapmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Sergiyi açmaktaki amacın, engelli öğrencilerin elinden tutulduğunda güzel şeyler başaracağını herkese göstermek olduğunu vurgulayan El Sanatları Öğretmeni Filiz Sözer de, “Engelliler Haftası dolayısıyla öğrencilerimizin 1 yıl boyunca resim ve iş beceri dersinde yapmış olduğu çalışmaları sergiledik. Okul korosu olarak yaklaşık 1 yıldır derslerde ve dersler dışında olsun çalışmalarına devam ettiriyorlar. Müzik öğretmenimiz Yıldırım Erdem çocuklara bu konuda destek oluyor. İş ve beceri dersleri konusunda öğrencilerimiz Esra Demirkanoğlu, Zehra Çelebi, Müniser Güngör, Melike Öksüz ve ben destek oluyorum. Bu sergiyi açmaktaki amacımız, engelli öğrencilerin elinden tutulduğunda onların da güzel şeyler başarıp ortaya koyabileceğini göstermektir. Bu gelirleri öğrencilerimiz için harcayacağız. Onlara malzemeler, materyaller alıp bu çalışmalar tekrar onlara geri dönecek. Halkımız da onların bu çalışmalarını gördükten sonra çok daha fazla destek olacaktır. Sergimize yoğun bir ilgi var ve çok güzel çalışmalar ortaya çıkardık. Bunların devam etmesi için halkımızın, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve herkesin desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

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