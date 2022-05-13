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Sosyolog Adem Palabıyık’tan Kaftancıoğlu'na sert tepki Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Kaftancıoğlu, Müslüman bir Cumhurbaşkanına tahammül edemiyor, asıl mesele de budur”

İHA

Sosyolog Adem Palabıyık’tan Kaftancıoğlu'na sert tepki Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Kaftancıoğlu, Müslüman bir Cumhurbaşkanına tahammül edemiyor, asıl mesele de budur”

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun her türlü nezaketsiz tavra ortak olduğunu ve ideolojik açıdan kendisi gibi düşünmeyenlerin fikirlerine cellatlık yaptığını belirterek, “Kaftancıoğlu fikir cellatlığı yapıyordu, hukuk sadece haddini bildirdi. Gayet normal. Onun asıl derdi Müslüman bir Cumhurbaşkanının ülkemizi yönetmesidir” dedi.
Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, Canan Kafancıoğlu’nun devletin aleyhine olan her türlü tavrı benimsediğini, bundan hiç çekinmediğini ve bazen de sınırları aşarak bu tavırlarını gerçekleştirdiğini, bu sebepten de hukukun gerekeni yaptığını, bunun da bir hukuk devletinde gayet normal olduğunu ifade etti. Palabıyık, “Kaftancıoğlu, anlaşıldığı kadarıyla canı sıkıldığı zamanlarda eline telefonu alarak hakaret etmeyi de öncü bir motto kabul edip, istediğine hakaret içeren paylaşımlar yapıyordu. Bu paylaşımlar Gezi olayları ve 15 Temmuz gecesinde de yapıldı. Sonraki günlerde de yapıldı. Kendisi hukuka saygı duymadığı için hukukun kendisine göre şekillenmesini isteyen bir zavallıya dönüştü. İnançlı insanlara hakaret etti, lidere hakaret etti, hayat felsefesi olmadan had bildirmeye kalktı, hukukun üstünlüğünü görmezden geldi ve hukukun elitlere verilmiş bir hak olarak yorumlanabileceğine inandı. Hukuk, toplumsal bir olgudur, bu olgu kişiye göre değişmez. Anayasa’da belirlenen hükümlerin işlerliği bütün vatandaşları bağlar. Anayasa’ya karşıt tavır sergilendiği süreçte de birey bunun bedelini öder. Kaftancıoğlu, bile isteye Anayasa ve hukuku çiğnedi. Özgürlüğün de toplumsal olarak belirli bir sınırı vardır. Bu sınırların aşılması halinde hukukun devreye gireceğini herkes bilir. Kaftancıoğlu kendi dünyasına ait olmayan fikirler için tam bir fikir celladıydı, hukuk sadece üzerine düşeni yaptı. Kaftancıoğlu’nun asıl derdi, Müslüman bir Cumhurbaşkanına tahammül edemiyor olmasıdır" diye konuştu.

“Kaftancıoğlu’nun hocası Kılıçdaroğlu’dur, onu örnek alıyor”
Kaftancıoğlu’nun üslupsuzluk ve sorunlu tavırlarıyla örnek aldığı ismin Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Palabıyık, “Kaftancıoğlu özellikle siyasi tavır ve tutumlarını Kılıçdaroğlu ile benzer biçimde devam ettirmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği için defalarca hukuki açıdan kaybetti ve Kaftancıoğlu da benzer bir yol izledi. Kılıçdaroğlu’nun kaotik tavırları Kaftancıoğlu’nda da görülüyordu. Elbette bu tavırlar yeni değildi. Yolu Kılıçdaroğlu ile kesişmeden önce de Kaftancıoğlu’nun benzer söylemleri mevcuttu. Asıl sorun Kaftancıoğlu’nun Müslüman kimlik ile olan derdidir. Bana göre kendisi dindar kimliklerle sorunlu olan bir isimdir. Halkımız, bir inanç simsarı olan FETÖ’yü bünyesinden söküp atmasına rağmen hala FETÖ ile dindar tabanı yan yana getirmeye çalışan ifadeleri mevcuttur. Kendisinin bu tavrı, onun gibi düşünenlerin de benzer tavırlar içinde olmasına örnektir. Maalesef, Kılıçdaroğlu bu tür kimliklerle siyasetinin sonunu getirecektir. CHP’ye rozetlerini Kılıçdaroğlu tarafından canlı yayında takılan örtülü kadınların da Kaftancıoğlu tarafından hazmedildiğinden de emin değilim. Kaftancıoğlu sadece din ile değil ulusalcılık ile de sorunludur. CHP içindeki Kemalist tabanın Kaftancıoğu’ndan uzak durduğunu herkes bilmektedir. Hukuka uymayan bir lideri örnek alan Kaftancıoğlu, hukukun verdiği kararlara uymak zorunda kalacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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