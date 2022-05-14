Üniversite öğrencisi bankanın önünde bulduğu 8 bin 800 lirayı polise teslim etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencisi bankanın önünde bulduğu 8 bin 800 lirayı polise teslim etti

İHA

Üniversite öğrencisi bankanın önünde bulduğu 8 bin 800 lirayı polise teslim etti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bankanın önünde bir miktar para bulan genç, karakola giderek parayı polislere teslim etti. Para karakola gelen sahibine verildi.
Edinilen bilgiye göre, bir banka şubesi önünde parasını düşüren Celalettin Afşin, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak parasını kaybettiğini beyan etti. Ekipler olayla ilgili araştırma yaptığı esnada 8 bin 800 TL para bulan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Harita Mühendisliği Bölümü öğrencisi Enes Nacar, karakola gelerek parayı sahibine verilmek üzere polise teslim etti. Bulunan paranın Afşin'e ait olduğu anlaşıldı. Celalettin Afşin, parayı bulup polis merkezi aracılığıyla kendisine teslim eden Enes Nacar’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Çağatay'dan operasyonda yaralanan korucuya ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çağatay'dan operasyonda yaralanan korucuya ...
Sosyolog Adem Palabıyık’tan Kaftancıoğlu'na sert tepki Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Kaftancıoğlu, Müslüman bir Cumhurbaşkanına tahammül edemiyor, asıl mesele de budur”
YEREL HABERLER Sosyolog Adem Palabıyık’tan Kaftancıoğlu'na sert tepki Sosyolog Doç. ...
Özel öğrencilerden özel etkinlik
YEREL HABERLER Özel öğrencilerden özel etkinlik
Bitlis Valisi Çağatay: Terör sıkıntısı bitti, yatırımlar arttı
YEREL HABERLER Bitlis Valisi Çağatay: Terör sıkıntısı bitti, ...
Ahlat, masa tenisinde il birincisi oldu
YEREL HABERLER Ahlat, masa tenisinde il birincisi oldu
Öğrenciler Ahlat’ın tarihi mekanlarını gezdi
YEREL HABERLER Öğrenciler Ahlat’ın tarihi mekanlarını gezdi
Hizan’da ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ sergisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Hizan’da ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ sergisine yoğun ...
Binlerce yıllık kadim kent Bitlis tarihiyle gün yüzüne çıkıyor Vali Oktay Çağatay: “Bitlis’i Bitlis’e, tüm Türkiye’ye ve dünyaya hediye etmiş olacağız” “Bu yıl Bitlis Kalesi’nde iki adet seyir terası yapıp vatandaşların seyrine açacağız”
YEREL HABERLER Binlerce yıllık kadim kent Bitlis tarihiyle gün ...
Bulutla kaplanan Atatürk Dağı görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Bulutla kaplanan Atatürk Dağı görsel şölen oluşturdu
Tarihi Hazır Baba Türbesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
YEREL HABERLER Tarihi Hazır Baba Türbesi yok olma tehlikesiyle karşı ...
Nemrut Dağı’nda karda mahsur kalan 10 vatandaşı AFAD ve jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Nemrut Dağı’nda karda mahsur kalan 10 vatandaşı AFAD ...
Tatvan’da yoğun bakımlarda korona hastası kalmadı
YEREL HABERLER Tatvan’da yoğun bakımlarda korona hastası kalmadı
Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Ülkemiz, göçmenler için ‘Çoğulcu Göç Politikası’nı (ÇGP) ve ‘Tabakalı Vatandaşlık Modeli’ni uygulamalıdır”
YEREL HABERLER Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Ülkemiz, göçmenler ...
Nemrut Krater Gölü'nde iki mevsim bir arada
YEREL HABERLER Nemrut Krater Gölü'nde iki mevsim bir arada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.