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Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği

İHA

Bitlis'te yılın büyük bölümünü karlar altında geçiren 2 bin 250 rakımlı Nemrut kalderasında baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı.

Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği

Bitlis'te yılın büyük bölümünü karlar altında geçiren 2 bin 250 rakımlı Nemrut kalderasında baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı.
Yılın neredeyse 7 ayı kar altında olan Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderasında karları delen kardelenler yüzünü göstermeye başladı. Hala metrelerce karla kaplı olan kalderada açan rengârenk kardelenler görsel şölen sunuyor. Zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölü bulunan Nemrut’a gelen ziyaretçiler, bir yandan doğal güzelliğin keyfini sürerken diğer yandan ise kardelenlerin oluşturduğu doğal güzelliği fotoğraflıyor. Fotoğraf severlerin ilgisini çeken kardelen çiçeklerinin karla bütünleşen görüntüsü ise kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
Kalderada oluşan bu doğal güzelliği fotoğraflamak için Nemrut’a geldiğini belirten Hasan Akay, oluşan doğal manzaraya hayran kaldıklarını ifade etti.
Birbirinden güzel ve özel kardelen fotoğrafları çekme imkanı bulduğunu kaydeden Gülsüm Tuna ise Nemrut’taki kardelenlerin kalderaya ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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