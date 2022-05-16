Bitlis'te ‘Nemrut Jeopark Çalıştayı’ düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te ‘Nemrut Jeopark Çalıştayı’ düzenlendi

İHA

Bitlis'te ‘Nemrut Jeopark Çalıştayı’ düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından Nemrut Kalderasının UNESCO jeopark ağına dahil edilmesi çalışmaları bünyesinde düzenlenen 2 günlük ‘Nemrut Jeopark Çalıştayı’ başladı.
BEÜ konferans salonunda düzenlenen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Valilik, BEÜ, İl Özel İdaresi, Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Güroymak belediyelerinin paydaş olduğu çalıştayda konuşan Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, çalıştay ve bölgenin zenginliklerinin önemine dikkat çekti.
Bölgenin yıllarca terör belası ile vakit kaybettiğini ifade eden Vali Yardımcısı Eser, artık bölgenin terörle değil bu tür önemli gelişmelerle gündeme geleceğini kaydetti. Çalıstayın hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Yardımcısı Eser, "Nemrut Kalderası ülkemiz ve bölgemizin en önemli destinasyonlarından biridir. En büyük hedefimiz bu önemli destinasyonun jeopark ağına dahil edilmesidir. İnşallah bu çalıştayda buna büyük katkı sunacaktır. Bunun sonucunda önemli ve güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Ben bu vesile ile çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm hocalarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.
BEÜ Rektörü Prof Dr. Necmettin Elmastaş ise jeopark çalışmaları bünyesinde bilim kurulu başta olmak üzere gerekli kurulların oluşturulduğunu söyledi. Jeopark bünyesinde gerekli olan 101 kriterden bazılarını karşıladıklarını, bazıları için de çalışma başlattıklarını kaydeden Rektör Elmastaş, "Jeopark ağına dahil edilmesi için önceden bazı çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalar, başlatılan bu çalışmalara katkı sunacak. Bizler gerekli olan çalışmaları başlattık. Senato kararıyla gerekli kurulları oluşturduk, bilim kurulumuzu oluşturduk. Tabi bu kurullarımız ileride revize de edilebilecek. Bunun yanı sıra çalışmaları yürütmek üzere bir şirket kurulacak. Bunun yanı sıra gerekli 101 kriterden biri olan müze kriteri için tarihi ElAman Hanı içinde oluşturacak bir müze projesi başlattık. Temmuz 2023'te tamamlamayı hedefliyoruz. Başlangıç buradan başlayacak ve güzel işler ortaya çıkacak inşallah. Bu manada bu çalıştay çok önem arz ediyor. Bu vesileyle çalıstayın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yapılan açılış konuşmaları sonrasında çalıştay; Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci'nin UNESCO jeopark kriterleriyle ilgili gerekli olan 101 kriter ile ilgili sunumu, Bitlis Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi (BİPEM) Koordinatörü Erkan Mollaköy'ün Bitlis'teki muhtemel jeositler ile ilgili sunumuyla devam etti.
Düzenlenen çalıştaya Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, BEÜ Rektörü Prof Dr. Necmettin Elmastaş, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı.
Yapılan sunumların ardından öğleden sonra Nemrut kalderasında saha çalışması yapılacağı bildirildi.
Çalıştay, yarın düzenlenecek oturumlarla sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minikler bu kez “Kahraman” oldu
YEREL HABERLER Minikler bu kez “Kahraman” oldu
Van Gölü Havzası’nın kelebekleri uçmaya başladı Van Gölü Havzası rengarenk ve özel tür kelebeklere ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Van Gölü Havzası’nın kelebekleri uçmaya başladı Van ...
Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği
YEREL HABERLER Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin ...
Sosyolog Palabıyık: “Van depremi sonrası uygulanan TOKİ modelleri konut sorunu için çözüm sağlayabilir”
YEREL HABERLER Sosyolog Palabıyık: “Van depremi sonrası uygulanan ...
Üniversiteli Enes, banka önünde bulduğu 8 bin lirayı sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Üniversiteli Enes, banka önünde bulduğu 8 bin lirayı ...
Üniversite öğrencisi bankanın önünde bulduğu 8 bin 800 lirayı polise teslim etti
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi bankanın önünde bulduğu 8 bin ...
Vali Çağatay'dan operasyonda yaralanan korucuya ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çağatay'dan operasyonda yaralanan korucuya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.