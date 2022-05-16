Bitlis’te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtilerek, “Aramada 5 parça halinde toplam 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edilmiş, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.